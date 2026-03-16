СМИ: российский губернатор связал массовое уничтожение скота с диверсией

Причиной массового забоя скота в Свердловской области стал ящур, который попал в Россию в рамках диверсии. Так, по данным журналистки Ксении Собчак заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

На закрытом совещании с производителями молочных продуктов и представителями торговых сетей он сообщил, что, по его мнению, опасное заболевание попало на территорию России вместе с немецкими кормами для животных. Именно из-за этого, как полагает Паслер, множество особей заразились в одно и то же время в разных регионах.

Официально ни в одном из регионов, где массово забивают скот, власти не сообщили о распространении ящура. Это может быть связано с тем, что в таком случае столкнувшимся с заболеванием регионам придется закрыть экспорт, сказал на встрече с новосибирскими фермерами исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

Власти начали принудительно забирать и забивать скот фермеров в Свердловской, Новосибирской, Пензенской областях, Алтайском крае и других регионах, пишет «Коммерсант». По данным журналистов, первые случаи заражения фиксировались еще в конце 2025 года.

Большинство СМИ начали писать об уничтожении скота в российских регионах в феврале. Власти объясняли такие меры вспышками пастереллеза и бешенства. Фермеры утверждают, что на убой идут и здоровые особи, а компенсаций, которые им выплачивают взамен, не хватает на то, чтобы восстановить хозяйство. Помимо этого, жители заявляют, что им не предоставляют необходимых для изъятия документов.

Из-за этого в Новосибирской области начались протесты. Так, 9 марта жители села Козиха попытались перегородить дорогу трактору, расчищавшему проезд к скотомогильнику. На место прибыли полицейские, которые предупредили людей об административной ответственности. Одного из протестующих задержали, но позже отпустили, а нескольким жителям вручили повестки в МВД для составления протоколов.

11 марта в селе Новопичугово жители перекрыли дорогу спецтехнике, однако силовики вытолкали протестующих с проезжей части, чтобы ветеринары смогли попасть на территорию хозяйства и начать забой скота. Полиция заявила о «несанкционированном мероприятии» и задержала двух человек, в том числе единственного в селе фармацевта Максима Виля.

На фоне протестов Следственный комитет России пообещал проверить сообщения о возможном необоснованном изъятии животных. Жители семи новосибирских сел записали обращение к Владимиру Путину с просьбой защитить их скот, заявив, что животные «здоровы и активны».

Активисты также подали коллективное обращение в прокуратуру Новосибирской области и жалобы в региональное управление Следственного комитета, требуя проверить законность введения карантина и изъятия животных.

Власти Новосибирской области, в свою очередь, предупредили жителей о возможной административной и уголовной ответственности за «противодействие борьбе с пастереллезом и бешенством».