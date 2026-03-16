СМИ рассказали о тяжелом положении Трампа из-за войны в Иране

2 минуты чтения 17:16

Начав новую войну с Ираном в конце февраля президент США Дональд Трамп оказался в ловушке, так как быстро завершить конфликт не представляется возможным ни силой, ни с помощью переговоров. Об этом пишет американское издание Axios, ссылаясь на источники.

По их словам, Трамп рассчитывал на быструю победу над Тегераном, но реальность войны оказалась не такой, как он хотел бы. При этом в отличие от торговых войн, прекратить которые, отменив пошлины и тарифы, можно так же быстро, как начать, настоящая война требует больших ресурсов и стратегического подхода.

Несмотря на военные успехи, о которых рапортует Пентагон, Иран продолжает атаковать объекты на территории стран Персидского залива и блокировать Ормузский пролив, что стало причиной стремительного взлета цен на нефть.

Источники издания рассказали, что, начиная войну, американская администрация рассчитывала, на интенсивную военную операцию длительностью от четырех до шести недель. Однако уже сейчас США и ее союзники готовятся к более длительному противостоянию. Собеседники Axios допустили, что боевые действия, пусть и менее интенсивные, чем сейчас, могут продлиться до сентября.

Ранее западная пресса писала, что атаковав Иран, США, несмотря на тотальное превосходство в ресурсах и вооружениях, столкнулись с серьезной проблемой. Тегеран оказался хорошо подготовлен к войне, огромные арсеналы дешевых баллистических ракет и беспилотников.

Первые, благодаря модернизациям на основе китайских и российских разработок, оказались способны прорывать ПВО союзных США стране Персидского залива, а вторые, благодаря массовости, быстро истощают американские запасы дорогостоящих и сложных в производстве ракет-перехватчиков.

