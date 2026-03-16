Экономика

Россияне начали массово переходить на наличные

2 минуты чтения 16:13

В январе 2026 года владельцы счетов в российских банках сняли с них более 1,6 триллиона рублей. Это стало рекордным объемом обналиченных денег с марта 2022 года, когда клиенты российских кредитных организаций вывели из них 2,1 триллиона. Об этом со ссылкой на данные Центробанка России пишет РБК. 

Издание отмечает, что на счета в российских банках в январе 2026 вернулось меньше трети от обналиченных средств — 488 миллионов рублей. Опрошенные РБК эксперты сказали, что возвращаться к наличным россиян заставляют участившиеся блокировки банковских карт, а также регулярные отключения мобильного интернета по всей стране.

Так, по словам заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александра Абрамова, возвращение к бумажным деньгам может говорить об утрате доверия населения к банковской и платежной системе.

«Подобные настроения в России практически не наблюдались с середины 2000 годов», — отметил эксперт. В свою очередь, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов предположил, что с учетом сложившейся ситуации и продолжающихся проблем с мобильным интернетом спрос населения страны на наличные продолжит расти.

При этом он добавил, что, став тенденцией, отток средств из банков начнет угрожать стабильности банковской системы. Кроме того, «выброс» более триллиона рублей в денежный оборот может сказаться на инфляции и повлиять на дальнейшую политику Центробанка.

Между тем ранее банки под предлогом борьбы с мошенничеством ввели «период охлаждения» и ограничения на выдачу наличных в банкоматах, а позже представители кредитных организаций предложили распространить эту практику и на выдачу наличных в кассах банковских отделений.

