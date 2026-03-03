EN
Банки захотели отказывать клиентам в выдаче наличных

2 минуты чтения 11:27

Представители ряда крупных российских банков выступили с инициативой наделить сотрудников отделений правом приостанавливать выдачу наличных клиентам в кассах, если есть основания полагать, что те находятся под влиянием мошенников. Как пишет газета «Известия», первыми с таким предложением выступили представители Т-Банка и Сбера на Уральском форуме кибербезопасности в финансах. 

Позже их поддержали в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком», а также в МВД. Авторы идеи пояснили, что хотят ввести так называемый «период охлаждения» по аналогии с тем, что уже действует при снятии наличных в банкоматах.

По их словам, получение сотрудниками отделений дополнительных полномочий сделает их полноценным рубежом защиты клиентов от мошенников. Сейчас банки не имеют права отказать клиентам в выдаче денег на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников. 

Вопрос про введение «периода охлаждения» при выдаче наличных на руки обсуждался еще при введении такого механизма для банкоматов, отметил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.

В свою очередь, директор департамента противодействия мошенничеству Сбера Сергей Велигодский заявил, что из-за мер по борьбе с мошенничеством, начавших действовать в отношении безналичных переводов, мошенники начали уходить в наличные. При этом, по его словам, основное отличие отделений от банкоматов в том, что в отделениях сейчас лимитов на выдачу наличных нет.

Инициативу банков поддержали и в Национальной системе платежных карт. Ее представитель Георгий Дорофеев заявил, что банки знают своих клиентов и смогут найти правильный подход для ограничения снятия средств. Он подчеркнул, что «период охлаждения» — это один из наиболее эффективных инструментов борьбы с мошенниками, что подтверждено практикой.

