EN
Мужчина восемь лет жил с застрявшей в горле металлической палочкой для еды

2 минуты чтения 21:44
В отделение оториноларингологии и хирургии головы Центральной больницы при Даляньском университете поступил 46-летний пациент по фамилии Ван. Мужчина жаловался на внезапную боль в шее и невыносимое ощущение инородного тела в горле, сообщает Guangming Daily.

Результаты обследования показали: у мужчины в горле застряла металлическая палочка. Врачи установили, что ее длина достигала 12 сантиметров, а наружу она выступала примерно на три сантиметра. И тогда Ван вспомнил, как восемь лет назад чуть не проглотил палочку для еды.

После того раза у него появились ощущения, словно в шее что-то застряло. Приступы сопровождались болью. Когда восемь лет назад мужчина приехал в медклинику, ему лишь провели первичную обработку, так как Ван отказался от хирургического вмешательства — врачи хотели рассечь ему боковую часть глотки, чтобы достать инородный предмет.

Со временем палочка перестала вызывать у него дискомфорт, лишь изредка напоминая о себе короткими спазмами и тянущей болью. Однако эти ощущения быстро проходили. Дыханию застрявшая палочка не мешала, поэтому с течением лет Ван и вовсе стал связывать ощущение инородного тела в глотке со своей пагубной привычкой злоупотреблять алкоголем.

Все изменилось в начале марта, когда утром Ван проснулся от невыносимой боли в горле. Спазмы усиливались при глотании и не проходили со временем. Тогда он экстренно обратился за помощью к врачам. Результаты обследования вновь подтвердили картину, которую Ван наблюдал восемь лет назад: в его горле находилась металлическая палочка. 

Врачи, как пишет Guangming Daily, с удивлением установили, что слизистая глотки рядом с инородным телом не имела разрывов. Не наблюдалось и нагноений, а связки сохранили свою подвижность. Тогда для Вана разработали индивидуальный план лечения по извлечению палочки без хирургических разрезов шеи.

В конечном итоге операция прошла успешно, без осложнений, и нержавеющая палочка для еды была полностью извлечена. В настоящий момент Ван уже успешно восстановился и вернулся из больницы к своей семье.

Фото:Dalian University of Technology Affiliated Central Hospital

