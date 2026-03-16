В Госдуме поддержали идею «налога» на выезд за границу

2 минуты чтения 17:55 | Обновлено: 18:28

Идея сделать выезд за границу платным для россиян заслуживает рассмотрения. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Он отметил, что введение соответствующего сбора должно подтолкнуть россиян отказаться от поездок за границу в пользу путешествий внутри страны. «Сегодня особенно важно поддержать внутренний туризм. И для этого необходимо использовать все возможные механизмы. Одна из мер стимулирования — введение специального сбора за поездки в другие страны… Считаю, что можно и нужно обсуждать данную меру, а также ее эффективность для экономики», — написал депутат.

При этом он напомнил, что только в 2024 году на зарубежные поездки россияне потратили порядка 700 миллиардов рублей. «Большая часть этих средств могла остаться внутри страны и стать инструментом для развития внутреннего туризма. Речь идет о новых рабочих местах, увеличении налоговых поступлений в бюджет», — утверждает Тарбаев.

По его словам, средства, собранные после введения такого налога, могли бы быть перечислены в специальный компенсационный фонд для экстренных случаев. Примером такого случая, депутат назвал недавнюю ситуацию с туристами, застрявшими в разных странах из-за новой войны, начавшейся на Ближнем Востоке.

С предложением обложить россиян налогом на выезд за границу 12 марта выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. По его словам, новый сбор позволил бы создать единый гарантийный фонд, средства из которого можно было бы использовать для экстренной эвакуации россиян из других стран. 

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали