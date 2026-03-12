EN
Экономика

Власти предложили ввести налог на выезд из России

2 минуты чтения 21:43

Единый гарантийный фонд позволил бы экстренно возвращать российских туристов, застрявших за рубежом, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Мы выступаем за то, чтобы у нас появился общий фонд в руках Минэкономразвития, который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того каким образом он отправился за границу», — сказал на тренд-сессии в рамках выставки MITT в Москве Уманский.

Он отметил, что туроператоры успешно вернули всех россиян, которые отдыхали в странах Персидского залива в рамках пакетных туров. Однако туроператоры не занимаются вывозом самостоятельных туристов. Для того, чтобы у государства появились профильные деньги на помощь россиянам, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом, Уманский предложил создать специальный фонд.

С ним согласился генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов. Он привел в пример Казахстан, который, в отличие от России, оперативно вернул своих граждан из стран Ближнего Востока после начала войны в Иране.

«В Казахстане поддержка работает «на ура». Каждый турист, который уехал от туроператоров, получил денежные средства на проживание от вот этого фонда, который формируется по выезду каждого туриста, и неважно, как он уехал. И это сильная поддержка, и она много помогает закрывать проблемные вещи», — отметил Рубцов.

Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре, пожаловались на отсутствие помощи со стороны российских дипломатов. По словам девушки, их круиз должен был завершиться в Дубае, однако из-за внезапного начала войны на Ближнем Востоке судно застряло в Дохе.

По ее словам, граждан Узбекистана и Казахстана быстро скоординировали посольства их стран. Тогда как представители посольства России в Катаре, по словам девушки, игнорировали запросы о помощи от российских туристов.

