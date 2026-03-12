Власти предложили ввести налог на выезд из России

Единый гарантийный фонд позволил бы экстренно возвращать российских туристов, застрявших за рубежом, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Мы выступаем за то, чтобы у нас появился общий фонд в руках Минэкономразвития, который наполнялся бы по копеечке с каждого туриста независимо от того каким образом он отправился за границу», — сказал на тренд-сессии в рамках выставки MITT в Москве Уманский.

Он отметил, что туроператоры успешно вернули всех россиян, которые отдыхали в странах Персидского залива в рамках пакетных туров. Однако туроператоры не занимаются вывозом самостоятельных туристов. Для того, чтобы у государства появились профильные деньги на помощь россиянам, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом, Уманский предложил создать специальный фонд.

С ним согласился генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов. Он привел в пример Казахстан, который, в отличие от России, оперативно вернул своих граждан из стран Ближнего Востока после начала войны в Иране.

«В Казахстане поддержка работает «на ура». Каждый турист, который уехал от туроператоров, получил денежные средства на проживание от вот этого фонда, который формируется по выезду каждого туриста, и неважно, как он уехал. И это сильная поддержка, и она много помогает закрывать проблемные вещи», — отметил Рубцов.

Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в Катаре, пожаловались на отсутствие помощи со стороны российских дипломатов. По словам девушки, их круиз должен был завершиться в Дубае, однако из-за внезапного начала войны на Ближнем Востоке судно застряло в Дохе.

По ее словам, граждан Узбекистана и Казахстана быстро скоординировали посольства их стран. Тогда как представители посольства России в Катаре, по словам девушки, игнорировали запросы о помощи от российских туристов.