EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

В российском регионе нашли способ отвлечь жителей от алкоголя

2 минуты чтения 19:19

Власти республики Алтай планируют поощрять жителей бонусами за пешие прогулки, чтобы отвлечь их от употребления алкоголя. А полученные баллы можно будет потратить на покупку продуктов у местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на форуме «Здоровое общество» в Москве, сообщает РИА «Новости».

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Мир20 минут чтения

По словам губернатора, в каждом районном центре республики создадут специальные маршруты для пеших прогулок в рамках программы «Тропы здоровья Алтая». Участникам выдадут браслеты-трекеры, которые будут фиксировать физическую активность. За прохождение маршрутов жители будут получать бонусные баллы.

Турчак пояснил, что такие меры призваны стать еще альтернативой ограничениям на продажу алкоголя, которые недавно ввели в республике. По его словам, если власти вводят запреты, они должны одновременно предлагать жителям другие возможности для досуга и здорового образа жизни.

С начала марта на Алтае действуют новые правила продажи алкоголя. Как сообщал пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов, спиртное можно покупать с понедельника по четверг с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, а в субботу — с 11:00 до 14:00. В воскресенье и праздничные дни продажа алкоголя полностью запрещена. Кроме того, были закрыты алкомаркеты, расположенные в многоквартирных жилых домах.

Власти объяснили введение ограничений высокой смертностью в регионе. Среди причин назвали ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, и случаи отравления спиртным.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

По словам Турчака, ограничения на продажу алкоголя и новые программы по популяризации здорового образа жизни помогут снизить уровень смертности. В регионе также продолжается строительство спортивной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов и так называемых «умных» спортивных площадок.

В течение года власти планируют проанализировать, как ограничения на продажу алкоголя повлияют на статистику преступлений, дорожно-транспортных происшествий и смертности. А после этого будет принято решение о возможной корректировке этих мер.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали