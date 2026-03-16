В российском регионе нашли способ отвлечь жителей от алкоголя

Власти республики Алтай планируют поощрять жителей бонусами за пешие прогулки, чтобы отвлечь их от употребления алкоголя. А полученные баллы можно будет потратить на покупку продуктов у местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак на форуме «Здоровое общество» в Москве, сообщает РИА «Новости».

По словам губернатора, в каждом районном центре республики создадут специальные маршруты для пеших прогулок в рамках программы «Тропы здоровья Алтая». Участникам выдадут браслеты-трекеры, которые будут фиксировать физическую активность. За прохождение маршрутов жители будут получать бонусные баллы.

Турчак пояснил, что такие меры призваны стать еще альтернативой ограничениям на продажу алкоголя, которые недавно ввели в республике. По его словам, если власти вводят запреты, они должны одновременно предлагать жителям другие возможности для досуга и здорового образа жизни.

С начала марта на Алтае действуют новые правила продажи алкоголя. Как сообщал пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов, спиртное можно покупать с понедельника по четверг с 11:00 до 19:00, в пятницу — с 11:00 до 16:00, а в субботу — с 11:00 до 14:00. В воскресенье и праздничные дни продажа алкоголя полностью запрещена. Кроме того, были закрыты алкомаркеты, расположенные в многоквартирных жилых домах.

Власти объяснили введение ограничений высокой смертностью в регионе. Среди причин назвали ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, и случаи отравления спиртным.

По словам Турчака, ограничения на продажу алкоголя и новые программы по популяризации здорового образа жизни помогут снизить уровень смертности. В регионе также продолжается строительство спортивной инфраструктуры: физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов, бассейнов и так называемых «умных» спортивных площадок.

В течение года власти планируют проанализировать, как ограничения на продажу алкоголя повлияют на статистику преступлений, дорожно-транспортных происшествий и смертности. А после этого будет принято решение о возможной корректировке этих мер.