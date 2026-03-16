В России выросло число детей без надзора взрослых

2 минуты чтения 11:45

В 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тысячи беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Это на 2,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на портал государственной статистики ЕМИСС.

Вплоть до прошлого года показатель снижался, обращает внимание издание. Так, в 2021 году было выявлено 60,7 тысячи таких детей, в 2022-м — 60 тысяч, в 2023-м — 56,9 тысячи, а в 2024-м — 56,2 тысячи. Таким образом, рост зафиксирован впервые за последние пять лет.

Согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорным считается ребенок, временно оставшийся без контроля со стороны родителей или других законных представителей. Беспризорным признается несовершеннолетний, который не имеет места жительства или места пребывания.

В МВД журналистам подтвердили, что в предыдущие годы наблюдалась устойчивая тенденция к снижению числа детей, оставшихся без надзора родителей или нуждающихся в помощи государства. И добавили, что в 2025 году большинство несовершеннолетних обнаружили в местах, где их здоровью или «духовному и нравственному развитию» может быть причинен вред. Часть детей сотрудники полиции нашли ночью без сопровождения родителей. При этом сотрудники полиции не пояснили, с чем связан внезапный рост этого показателя. 

Согласно статистике, больше всего беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних выявили в Сибирском федеральном округе — около 10 тысяч. В Центральном федеральном округе зарегистрировали 8,5 тысячи таких случаев, в Северо-Западном — 6,7 тысячи. Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Тува. Наибольший рост показателей зафиксировали в Челябинской области, с 566 до 2,9 тысячи детей. Также заметное увеличение произошло в Туве (с 1,69 тысячи до 3,25 тысячи) и в Новосибирской области (с 895 до 1,2 тысячи).

Директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова рассказала изданию, что большинство детей в этой статистике относятся именно к категории безнадзорных. По ее словам, случаев детского бродяжничества сейчас почти нет. Эксперт отмечает, что в России сохраняются проблемы профилактики социального сиротства, среди которых — недостаточное взаимодействие между социальными службами, органами опеки и другими ведомствами. Кроме того, по ее мнению, государство уделяет недостаточно внимания поддержке кризисных семей, где родители сталкиваются с алкогольной или наркотической зависимостью.

