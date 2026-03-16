Адвокат рассказала о состоянии борющейся с раком блогерши Лерчек

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, начала слепнуть на один глаз. Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Юлия Лисановская.

«Чекалиной сделали еще одну операцию, удалили образование в позвонках. Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз», — рассказала она.

Сегодня, 16 марта в Гагаринском суде Москвы прошло заседание по уголовному делу Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина. Их обвиняют в выводе свыше 251,5 миллиона рублей на счет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сама Лерчек не смогла явиться в суд. В конце февраля она родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию и обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике и ногах. 14 марта она начала начала проходить курс химиотерапии.

В ходе суда адвокаты попросили приостановить уголовное дело и освободить Лерчек от домашнего ареста до выздоровления, пишет «Москва онлайн». По словам защитников, из-за распространения метастазов в костях блогерша подвержена переломам позвонков.

«Сейчас она испытывает самую сильную боль, которую можно представить», — сообщили адвокаты. Отмечается, что сегодня Лерчек начала проходить лучевую терапию.

В разговоре с Shot Артем Чекалин рассказал, что их с Лерчек 10-летние двойняшки и 3-летний сын живут с ним. По его словам, он не может общаться с бывшей супругой, но все родные и близкие готовы поддержать ее. Он также отметил, что уже рассказал детям о болезни матери.

Партнер Лерчек Луис Сквиччиарин утверждал, что блогерша давно испытывала боли, но следствие и суд не отпускали ее из-под домашнего ареста на обследования, чтобы выяснить причину. Из-за этого женщина потеряла «драгоценное время», говорил Сквиччиарин.