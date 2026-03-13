Страдающий деменцией россиянин потерял память и пришел голым в больницу Таиланда

Волонтеры-россияне в Таиланде рассказали о попытке найти родственников гражданина России с деменцией, который оказался в этой стране и лишился памяти. Об этом пишет РИА «Новости».
Администратор русскоязычного сообщества в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева рассказала агентству, что у волонтеров есть данные об имени мужчины, его дате рождения и месте проживания. Однако сам он ничего не помнит.
Женщина рассказала, что россиянина зовут Князев Владимир Васильевич, он родился 21 февраля 1956 года и проживал в Екатеринбурге. Как он оказался в Таиланде, и, есть ли в стране его родственники или знакомые, волонтерам неизвестно.
Князев пришел в госпиталь Вачира в Пхукете, мужчина появился на крыльце заведения полностью раздетым. При этом он разговаривал сам с собой, а документов при 70-летнем мужчине не было.
В госпитале его осмотрел русскоговорящий врач, работающий в специализированной клинике Пхукета. Он поставил Князеву диагноз «деменция второй степени», отмечает РИА «Новости».
На второй стадии деменции человек начинает забывать недавние события и имена близких людей, а также испытывать трудности в повседневном общении. Болеющий человек с трудом обслуживает свои потребности — у него появляется дезориентация во времени и пространстве. На этой стадии больному уже требуется помощь посторонних.
Шерстобоева отметила, что у Князева отсутствуют средства, которые необходимы для оплаты медицинских услуг. По ее словам, сам он «не выкарабкается» и не сможет добраться до России.
