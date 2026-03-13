EN
Общество

Страдающий деменцией россиянин потерял память и пришел голым в больницу Таиланда

2 минуты чтения 13:15

Волонтеры-россияне в Таиланде рассказали о попытке найти родственников гражданина России с деменцией, который оказался в этой стране и лишился памяти. Об этом пишет РИА «Новости».

Администратор русскоязычного сообщества в таиландских соцсетях «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева рассказала агентству, что у волонтеров есть данные об имени мужчины, его дате рождения и месте проживания. Однако сам он ничего не помнит. 

Женщина рассказала, что россиянина зовут Князев Владимир Васильевич, он родился 21 февраля 1956 года и проживал в Екатеринбурге. Как он оказался в Таиланде, и, есть ли в стране его родственники или знакомые, волонтерам неизвестно. 

Князев пришел в госпиталь Вачира в Пхукете, мужчина появился на крыльце заведения полностью раздетым. При этом он разговаривал сам с собой, а документов при 70-летнем мужчине не было. 

В госпитале его осмотрел русскоговорящий врач, работающий в специализированной клинике Пхукета. Он поставил Князеву диагноз «деменция второй степени», отмечает РИА «Новости». 

На второй стадии деменции человек начинает забывать недавние события и имена близких людей, а также испытывать трудности в повседневном общении. Болеющий человек с трудом обслуживает свои потребности — у него появляется дезориентация во времени и пространстве. На этой стадии больному уже требуется помощь посторонних. 

Шерстобоева отметила, что у Князева отсутствуют средства, которые необходимы для оплаты медицинских услуг. По ее словам, сам он «не выкарабкается» и не сможет добраться до России. 

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что неизвестные убили в Таиланде российского хирурга. По данным канала, он стал свидетелем изнасилования девушки на улице. По данным Mash, мужчина позвонил матери и рассказал о случившемся, а после этого перестал выходить на связь.

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
