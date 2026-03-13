Переговоры о перемирии в Украине превратились в «настоящую Санта-Барбару»

2 минуты чтения 23:18 | Обновлено: 23:21

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с Россией и США перенесена на неопределенный срок из-за военной операции в Иране, сообщает «Суспільне».

«Там же настоящая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация им запрещает выезжать сейчас с территории Соединенных Штатов Америки», — сказал Зеленский.

Однако, по его словам, Россия не захотела лететь в США и предложила взамен для проведения переговоров Турцию или Швейцарию, на что уже Вашингтон ответил отказом.

Параллельно с этим президент США Дональд Трамп продолжил заочно критиковать Зеленского. Глава Белого дома заявил, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронами со стороны Ирана.

«Мы сами справляемся. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. У нас, кстати, лучшие дроны в мире», — заявил Трамп в интервью журналисту Fox News Брайана Килмида.

В свою очередь, Зеленский настаивает, что США обращались за помощью к Украине для усиления защиты против иранских беспилотников.

«Мы получили запросы от США и некоторых стран Персидского залива о предоставлении поддержки, в частности, о возможностях борьбы с беспилотниками», — сказал Зеленский в интервью Radio France.

Накануне, 12 марта, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретились во Флориде. Темой переговоров, по словам Дмитриева, стали проекты для восстановления российско-американских отношений и ситуация на мировых энергетических рынках.

