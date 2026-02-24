EN
Зеленский заявил о «начале конца» войны

2 минуты чтения 07:25

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва находятся в «начале конца» войны друг с другом. Его слова приводит Financial Times.

В интервью изданию политик выразил надежду, что президент США Дональд Трамп и его команда переговорщиков смогут увидеть, что Владимир Путин пытается «играть» во время обсуждений мирного соглашения, а не стремится к его заключению.

Приезжающих на переговоры россиян политик назвал плохими актерами, отметив, что Москва не относится серьезно к вопросу о прекращении войны. По мнению Зеленского, Путин до сих пор уверен, что удачно притворяется во время обсуждений условий мира.

Зеленский отверг обвинение Москвы, состоящее в том, что Украина требует заключить длительное перемирие, которое затем будет использовано для перегруппировки перед новым наступлением. Политик заявил, что передышка в боевых действиях сейчас нужна Москве, поскольку, по его данным, Россия сейчас теряет 40 тысяч человек в месяц, привлекая в войска лишь 35 тысяч за тот же период.

При этом Киев хочет не временного прекращения огня, а настоящего завершения войны, рассказал Зеленский. Он не верит в идею о том, что при передаче России контроля над Донбассом страна обезопасит себя от нового вторжения. «Россия есть Россия, и, знаете ли, им нельзя доверять», — отметил Зеленский.

Политик заявил, что Трамп оказывал давление с требованием заключить мир и на Москву, и на Киев. Однако Зеленский считает, что Украина подвергалась гораздо более сильному воздействию из Вашингтона. Он рассчитывает, что в будущем позиция Трампа по этому вопросу может измениться.

Также Зеленский призвал Евросоюз установить четкую дату, к которой Украина сможет вступить в ЕС. По его мнению, это должно произойти уже в 2027 году.

