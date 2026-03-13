Мужчина признался в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки в лесу

В промышленном городе Раджгангпур в индийском округе Сундаргарх 24-летний мужчина признался в похищении, изнасиловании и убийстве семилетней школьницы, которая играла возле своего дома. Об этом сообщили местные издания Ommcom News и Pragativadi со ссылкой на полицию.

По их данным, девочка жила в доме своего дяди, пока ее отец работал за пределами штата. 9 марта она пропала, и семья начала поиски ребенка, которые не увенчались успехом. На следующий день дядя школьницы подал заявление о пропаже ребенка, и к поискам подключились правоохранители.

В ходе расследования они заподозрили в причастности к случившемуся 24-летнего местного жителя Майкла Киндо. Отмечается, что в момент, когда его остановила полиция, мужчина попытался скрыться, но ему этого сделать не удалось.

Во время допроса Киндо признался, что он заманил девочку в лес и изнасиловал ее. При этом относительно способа убийства ребенка данные СМИ расходятся: Ommcom News пишет об ударе большим камнем по голове, а Pragativadi — об удушении.

По данным Ommcom News, после нападения девочка пригрозила рассказать о случившемся своей семье, и только после этого Киндо, опасаясь разоблачения, решил ее убить. Он спрятал тело ребенка пот камнем в нескольких километрах от места преступления и скрылся.

После признания Киндо полиция отправилась на указанное им место и нашла там тело девочки. Его отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти, прежде чем передать родителям. Местные власти заявили о продолжении расследования и сбора доказательств.