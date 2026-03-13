Еще одна страна объявила о готовности покупать российскую нефть

Таиланд объявил о готовности к переговорам с Россией о закупке сырой нефти. Об этом на брифинге по ситуации на Ближнем Востоке объявил вице-премьер Таиланда Пхипхат Ратчакитпракан, передает РИА «Новости».

«Есть хорошая новость: из заявления США стало известно, что они прекратили бойкот экспорта российской нефти, так что Таиланд станет одной из стран, которые начнут сейчас переговоры с Россией о закупках сырой нефти. Переговоры будут инициированы Министерством энергетики Таиланда», — заявил Ратчакитпракан.

По его словам, поставки нефти в Таиланд из стран Персидского залива оказались под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обычно на этот регион приходится около половины всего импорта нефти в страну. В связи с этим Бангкок стал искать альтернативные источники поставок, сказал Ратчакитпракан.

На решение Таиланда отреагировал специальный представитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Все больше стран начинают закупать российскую нефть на фоне смягчения санкций США в отношении российских энергоносителей», — написал он в своем канале в Telegram.

12 марта Министерство финансов США объявило о временном снятии ограничений на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда по состоянию на эту дату. Соответствующая мера действует до 08:01 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил необходимость смягчения санкций желанием поддержать стабильность мировых рынков и не допустить роста цен. При этом он подчеркнул, что Россия от этого не получит существенной финансовой выгоды, поскольку значительная часть доходов ее бюджета формируется за счет налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее США временно сняли ограничения на покупку российской нефти для Индии. Тогда Белый дом также разрешил приобретать только те энергоносители, которые уже находились в море. По словам Бессента, это решение также не должно существенно повлиять на доходы российского бюджета.

На этом фоне Бангладеш решил обратиться к США с просьбой разрешить импорт российской нефти. Как заявил министр финансов и планирования страны Амир Хосру Махмуд Чоудхури, если Индии позволили приобретать российские энергоносители, аналогичное разрешение должно быть предоставлено и Бангладеш.