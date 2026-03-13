EN
Экономика

«Алису» научат делать покупки

2 минуты чтения 13:53

«Яндекс» создает внутри компании новое подразделение, которое займется развитием транзакций через голосового ассистента «Алиса». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителей компании.

Подразделение будет работать в рамках бизнес-сегмента «Поисковые сервисы и ИИ». Его задача — развивать возможности «Алисы» так, чтобы она могла не только помогать пользователям выбирать товары, но и совершать покупки по их поручению.

В частности, ассистент сможет уточнять информацию у продавцов, оплачивать заказы с учетом скидок по картам лояльности, отслеживать доставку и общаться со службой поддержки. Через чат с ассистентом также можно будет бронировать путешествия, оформлять услуги, покупать билеты на мероприятия и заказывать товары.

Новую структуру возглавит Роман Маресов, который ранее курировал направления e-commerce и фудтех в «Яндексе». По его словам, для проведения транзакций ассистенту нужно научиться не только отвечать на запросы пользователя, но и взаимодействовать с различными системами, вызывать функции, заполнять формы и работать с другими цифровыми агентами.

«При этом пользователям должно быть удобно покупать в “Алисе”, а для бизнесов она должна стать новым каналом продаж. Нам предстоит решить эти задачи одними из первых в мире», — заявил он.

В компании прогнозируют, что к 2030 году рынок онлайн-транзакций в России может превысить 30 триллионов рублей, из которых около 10% будут приходиться на покупки через ИИ-ассистентов. По оценке «Яндекса», это более трех триллионов рублей.

Компания уже предпринимает шаги в этом направлении. В декабре 2025 года, как писал Forbes, в России были зафиксированы первые транзакции, когда ИИ-агент совершал действия по поручению пользователя — например, при покупках через сервис «Найти дешевле», работающий в бета-версии.

В январе 2026 года «Яндекс» запустил функцию подбора товаров прямо в чате с нейросетью «Алиса AI», а в феврале представил протокол агентной коммерции Yandex Commerce Protocol для прямых продаж в чате.

Эксперты считают, что у «Яндекса» есть преимущества для развития нового канала продаж. Основатель IT-интегратора AWG и платформы SkillStaff Александр Хачиян отмечает, что компания располагает поисковым трафиком, маркетплейсом, логистикой и платежной системой. По его словам, это позволяет контролировать весь процесс исполнения заказа.

Совладелец Eshopmedia и eCompass Capital Евгений Щепелин добавляет, что ИИ-ассистенты могут стать посредником между покупателем и интернет-магазинами, взяв на себя транзакцию.

Партнер Data Insight Федор Вирин считает, что интерфейс покупок постепенно будет переходить к ИИ-агентам, однако пока ассистенты не готовы полностью совершать покупки за пользователей. По его мнению, в ближайшие годы возможна переходная модель: сначала пользователь выбирает товар с помощью ИИ, а затем оформляет покупку через обычный поиск.

