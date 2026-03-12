EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Вкусно — и точка» решила выйти на зарубежный рынок

2 минуты чтения 14:24

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок. Первой страной, где появятся рестораны сети, станет Кыргызстан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Основное юридическое лицо сети — компания «Система ПБО» — подписала договор коммерческой концессии с кыргызской «Алькрест Фуд». По условиям соглашения партнер будет развивать франшизу «Вкусно — и точка» в Кыргызстане.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

«Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. “Вкусно — и точка” является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — сказал генеральный директор «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы.

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется открыть более 15 ресторанов с разными концепциями обслуживания. Компания также рассчитывает создать около 750 рабочих мест. Ожидается, что первые рестораны сети в Киргизии откроются в конце 2026 года.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Рестораны фасфуда «Вкусно — и точка» открылись в России в июне 2022 года, после того как McDonald’s остановил работу в России из-за полномасштабного вторжения России в Украину. 

В феврале этого года компания McDonald’s зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Соответствующая запись появилась в электронной базе Роспатента. При этом перечень товаров и услуг, которые можно выпускать под эти брендов в стране, не ограничивается рамками ресторанного бизнеса. В списке, например, программное обеспечение, мобильные приложения и компьютерные игры, а также канцелярские и офисные принадлежности.

В американской компании, однако, ранее поясняли, что речь не идет о возвращении на российский рынок. Регистрация товарного знака необходима исключительно для юридической защиты бренда.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта