«Вкусно — и точка» решила выйти на зарубежный рынок

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о выходе на зарубежный рынок. Первой страной, где появятся рестораны сети, станет Кыргызстан. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Основное юридическое лицо сети — компания «Система ПБО» — подписала договор коммерческой концессии с кыргызской «Алькрест Фуд». По условиям соглашения партнер будет развивать франшизу «Вкусно — и точка» в Кыргызстане.

«Кыргызстан — динамично развивающийся рынок с растущим спросом на качественные и доступные форматы общественного питания. “Вкусно — и точка” является правопреемником крупнейшей международной сети в России и начинает активно развиваться через франчайзинг за рубежом», — сказал генеральный директор «Алькрест Фуд» Темирлан Миргазы.

По информации издания, в ближайшие пять лет планируется открыть более 15 ресторанов с разными концепциями обслуживания. Компания также рассчитывает создать около 750 рабочих мест. Ожидается, что первые рестораны сети в Киргизии откроются в конце 2026 года.

Рестораны фасфуда «Вкусно — и точка» открылись в России в июне 2022 года, после того как McDonald’s остановил работу в России из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

В феврале этого года компания McDonald’s зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Соответствующая запись появилась в электронной базе Роспатента. При этом перечень товаров и услуг, которые можно выпускать под эти брендов в стране, не ограничивается рамками ресторанного бизнеса. В списке, например, программное обеспечение, мобильные приложения и компьютерные игры, а также канцелярские и офисные принадлежности.

В американской компании, однако, ранее поясняли, что речь не идет о возвращении на российский рынок. Регистрация товарного знака необходима исключительно для юридической защиты бренда.