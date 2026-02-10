McDonald’s зарегистрировала товарный знак в России

Компания McDonald’s, объявившая об уходе с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Запись о регистрации содержится в электронной базе Роспатента.

Согласно данным ведомства, заявка была подана в декабре 2024 года, а 29 января 2026 года товарный знак был официально зарегистрирован. Перечень товаров и услуг, которые теперь могут выпускаться под брендом McDonald’s в России, выходит за рамки ресторанного бизнеса. Он включает программное обеспечение, мобильные приложения и компьютерные игры, а также канцелярские и офисные принадлежности.

Кроме того, под этим товарным знаком разрешено производить одежду, обувь, головные уборы, аксессуары, кухонную и столовую посуду, товары для уборки, сумки, книги для раскрашивания, настольные и карточные игры, а также напитки — в том числе кофе, чай, какао, их заменители и коктейли. В список также вошли украшения для рождественских елок и другие товары повседневного спроса.

McDonald’s в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, сначала приостановил работу своих 850 ресторанов в России, а в мае объявил о полном уходе из страны и продаже бизнеса. Уже в июне бывшие заведения сети начали работать под новым брендом — «Вкусно — и точка».

В апреле 2025 года представители McDonald’s поясняли, что подача заявки на регистрацию товарного знака в России связана с необходимостью защиты бренда от использования третьими лицами. В компании подчеркивали, что регистрация не означает планов по возвращению на российский рынок.

Ранее стало известно о том, что товарный знак в России зарегистрировал бренд Uniqlo. В компании поясняли, что это решение связано с защитой интеллектуальной собственности.