EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

McDonald’s зарегистрировала товарный знак в России

2 минуты чтения 13:01 | Обновлено: 13:02

Компания McDonald’s, объявившая об уходе с российского рынка в 2022 году, зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Запись о регистрации содержится в электронной базе Роспатента.

Согласно данным ведомства, заявка была подана в декабре 2024 года, а 29 января 2026 года товарный знак был официально зарегистрирован. Перечень товаров и услуг, которые теперь могут выпускаться под брендом McDonald’s в России, выходит за рамки ресторанного бизнеса. Он включает программное обеспечение, мобильные приложения и компьютерные игры, а также канцелярские и офисные принадлежности.

Кроме того, под этим товарным знаком разрешено производить одежду, обувь, головные уборы, аксессуары, кухонную и столовую посуду, товары для уборки, сумки, книги для раскрашивания, настольные и карточные игры, а также напитки — в том числе кофе, чай, какао, их заменители и коктейли. В список также вошли украшения для рождественских елок и другие товары повседневного спроса.

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
Экономика8 минут чтения

McDonald’s в марте 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину, сначала приостановил работу своих 850 ресторанов в России, а в мае объявил о полном уходе из страны и продаже бизнеса. Уже в июне бывшие заведения сети начали работать под новым брендом — «Вкусно — и точка».

В апреле 2025 года представители McDonald’s поясняли, что подача заявки на регистрацию товарного знака в России связана с необходимостью защиты бренда от использования третьими лицами. В компании подчеркивали, что регистрация не означает планов по возвращению на российский рынок.
Ранее стало известно о том, что товарный знак в России зарегистрировал бренд Uniqlo. В компании поясняли, что это решение связано с защитой интеллектуальной собственности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Экономика
Два вчерашних студента создали революционное приложение и разбогатели
Они поставили под угрозу тысячи рабочих мест, зато стали миллиардерами всего за год
00:01
Я переехала в Непал и очень довольна
Общество
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
00:01 9 февраля
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Криминал
Каннибал с улицы Орджоникидзе
Живший в нищете мужчина несколько лет ел своих гостей. Но поймать его не могли, хотя соседи регулярно находили останки
00:01 8 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
Интернет и мемы
Мем принес авиакомпании миллиард долларов
В соцсетях подшучивали над ней, но это только пошло ей на пользу
00:01 6 февраля
«Папа, а как?»
Интернет и мемы
«Папа, а как?»
Мужчина создал ютуб-канал, где учит людей завязывать галстук и менять шины. Миллионы смотрят его видео и называют отцом
00:01 5 февраля

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
В рунете появился мем про «олицетворение офисной токсичности»
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть