EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянам рассказали о риске слежки через умные колонки

2 минуты чтения 09:57

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что злоумышленники могут использовать умные колонки для слежки за россиянами, если получат доступ к устройству или аккаунту пользователя. Об этом он рассказал в разговоре с РИА «Новости».

«Если злоумышленнику удастся получить доступ к устройству или к аккаунту, к которому оно привязано, теоретически он может использовать колонку для сбора информации о происходящем в доме», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, понять напрямую, что устройство взломано, бывает сложно. Косвенными признаками могут быть самопроизвольная активация голосового помощника, выполнение команд, которых пользователь не давал, а также появление неизвестных устройств или действий в истории аккаунта, добавил эксперт.

Дащенко также отметил, что в некоторых случаях, если колонка интегрирована в систему «умного дома», появляется риск доступа и к другим подключенным устройствам, например, камерам, датчикам или замкам. Однако для этого требуется взлом учетной записи пользователя или домашней сети, а не самой колонки.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

По словам эксперта, отдельную угрозу представляет смартфон, через который обычно управляется система «умного дома». Если злоумышленник получит доступ к телефону, например, через вредоносное приложение, фишинговую атаку или после кражи устройства, он может воспользоваться авторизацией в приложениях экосистемы и получить контроль над подключенными устройствами.

При подозрении на взлом Дащенко рекомендует временно отключить колонку от интернета или питания. После этого пользователю необходимо будет сменить пароль от аккаунта, проверить список подключенных устройств и установить последние обновления безопасности.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

«Чтобы снизить риски, рекомендуем соблюдать базовые правила цифровой гигиены: использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение устройств и не произносить рядом с гаджетами конфиденциальную информацию – например, номера банковских карт, пароли или коды подтверждения. Если устройство не используется длительное время, его стоит отключить от сети», — посоветовал эксперт. 

По словам Дащенко, взлом умных колонок возможен, как и любых устройств, подключенных к интернету, однако на практике такие случаи довольно редки. Он отметил, что современные производители стараются максимально защитить устройства с помощью, в том числе, шифрования данных и выпуска обновлений безопасности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали