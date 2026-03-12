Россиянам рассказали о риске слежки через умные колонки

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко заявил, что злоумышленники могут использовать умные колонки для слежки за россиянами, если получат доступ к устройству или аккаунту пользователя. Об этом он рассказал в разговоре с РИА «Новости».

«Если злоумышленнику удастся получить доступ к устройству или к аккаунту, к которому оно привязано, теоретически он может использовать колонку для сбора информации о происходящем в доме», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, понять напрямую, что устройство взломано, бывает сложно. Косвенными признаками могут быть самопроизвольная активация голосового помощника, выполнение команд, которых пользователь не давал, а также появление неизвестных устройств или действий в истории аккаунта, добавил эксперт.

Дащенко также отметил, что в некоторых случаях, если колонка интегрирована в систему «умного дома», появляется риск доступа и к другим подключенным устройствам, например, камерам, датчикам или замкам. Однако для этого требуется взлом учетной записи пользователя или домашней сети, а не самой колонки.

По словам эксперта, отдельную угрозу представляет смартфон, через который обычно управляется система «умного дома». Если злоумышленник получит доступ к телефону, например, через вредоносное приложение, фишинговую атаку или после кражи устройства, он может воспользоваться авторизацией в приложениях экосистемы и получить контроль над подключенными устройствами.

При подозрении на взлом Дащенко рекомендует временно отключить колонку от интернета или питания. После этого пользователю необходимо будет сменить пароль от аккаунта, проверить список подключенных устройств и установить последние обновления безопасности.

«Чтобы снизить риски, рекомендуем соблюдать базовые правила цифровой гигиены: использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, регулярно обновлять программное обеспечение устройств и не произносить рядом с гаджетами конфиденциальную информацию – например, номера банковских карт, пароли или коды подтверждения. Если устройство не используется длительное время, его стоит отключить от сети», — посоветовал эксперт.

По словам Дащенко, взлом умных колонок возможен, как и любых устройств, подключенных к интернету, однако на практике такие случаи довольно редки. Он отметил, что современные производители стараются максимально защитить устройства с помощью, в том числе, шифрования данных и выпуска обновлений безопасности.