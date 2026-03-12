Попрошаек захотели наказывать в Азербайджане

В Азербайджане планируют начать наказывать за попрошайничество, сообщило местное издание Report.

Журналисты рассказали, что в Милли-меджлисе (парламенте) Азербайджана инициирован законопроект, который предусматривает внесение в Кодекс об административных правонарушениях новой статьи. Она позволит назначать штрафы и сутки ареста за занятие попрошайничеством.

Инициатива уже обсуждалась на совместном заседании комитетов Милли-меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по правам человека.

Предполагается, что за попрошайничество будут предусмотрены предупреждения и штрафы до 200 манатов (117 долларов). При этом если правоохранители с учетом обстоятельств дела сочтут, что этих мер недостаточно, человека могут арестовать на срок до десяти суток.

Законопроект также предусматривает административное наказание за вовлечение несовершеннолетних в попрошайничество. За такое правонарушение в Азербайджане хотят ввести штраф до 500 манатов (294 доллара) либо административный арест сроком до 15 суток.

Как стало известно в марте 2025 года, власти Саудовской Аравии задержали более 50 иностранцев, подозреваемых в проституции и «безнравственных действиях» в массажных салонах, а также в принуждении женщин и детей к попрошайничеству. Газета Financial Times рассказала, что это связано с возрождением специального подразделения полиции по борьбе с «аморальным поведением», которое не функционировало с 2016 года.

Ранее, в 2024 году, ввести запрет на попрошайничество захотело правительство Швеции. Критики обвинили политиков в попытке «объявить бедность вне закона». Единого национального запрета в стране не ввели до сих пор, однако в некоторых муниципалитетах уже действуют ограничения на подобную деятельность.