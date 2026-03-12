EN
Общество

Пострадавший в «Крокус Сити Холле» продюсер покончил с собой

2 минуты чтения 16:04

Один из пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой, рассказал ТАСС адвокат Даниэль Готье, представлявший в суде потерпевших.

«После продолжительного и тяжелого лечения покончил с собой один из раненых во время теракта мужчин», — сообщил защитник. По его словам, у погибшего были проблемы с психикой и нарушения сна. Имя мужчины Готье не назвал.

Речь идет о музыкальном продюсере Дмитрии Сараеве, который умер в сентябре 2025 года, написал телеграм-канал Mash.

Сараев был основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF. Эти агентства организовали первые выступления групп Dream Theater, Sons of Apollo и Asia в России. Продюсер также брал интервью у Дианы Арбениной и фронтменов групп Depeche Mode и Scorpions.

Во время нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года Сараев находился в очереди на концерт группы «Пикник», который должен был пройти в концертном зале. Когда началась стрельба, продюсер вместе с другими посетителями спрятался в коридоре, однако выход оказался заблокирован стеклянной стеной. В интервью газете Financial Times он рассказывал, что «пули рикошетили от металлических конструкций, вокруг разбивалось стекло».

По его словам, в какой-то момент продюсер почувствовал «сильный удар в спину», но не заметил боли и крови. Уже дома Сараев обнаружил, что его куртка и рюкзак прострелены. На следующий день врачи извлекли из его спины пулю. Как уточняла Financial Times, снаряд прошел параллельно позвоночнику, разорвав мягкие ткани, но не задев его.

Адвокат пострадавших Игорь Трунов сказал RT, что лечение Сараева проходило тяжело.

Ранее сегодня суд приговорил к пожизненным срокам четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», а также 11 их пособников. Еще четыре фигуранта дела получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22 лет и шести месяцев лишения свободы.

