EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: 13-летний подросток избил пытавшегося задушить его мать отца

2 минуты чтения 21:18

В американском штате Алабама 13 летний подросток избил до потери сознания своего отца, который пытался задушить его мать во время ссоры. Об этом со ссылкой на Офис шерифа пишут WALA/KOLO8 и WBRC.

Об инциденте также рассказал телеканал Fox10, однако по его данным, подросток избил не отца, а отчима. Официальной информации на сайте и в соцсетях Офиса шерифа округа Болдуин, на который ссылаются журналисты, найти не удалось.

Как утверждают издания, вечером в понедельник, 9 марта, заместители шерифа прибыли на вызов в дом на Андервуд-роуд в городе Фоли. Там, как сообщили правоохранители, 32-летний Даниэль Эрнандес-Лопес во время ссоры пытался задушить свою жену. 

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

Затем мужчина вышел на улицу, где столкнулся с 13-летним подростком, имя которого не раскрывается. Эрнандес-Лопес хотел избить ребенка велосипедом, но, по данным Офиса шерифа, несовершеннолетний несколько раз ударил нападавшего по лицу, возможно, лишив сознания до прибытия правоохранителей.

Когда заместители шерифа прибыли на вызов, Эрнандес-Лопес был без сознания. По их словам, мужчина находился в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения. Также выяснилось, что у него нет гражданства США.

Эрнандесу-Лопесу предъявили обвинение в домашнем насилии и удушении. В четверг, 10 марта, мужчину арестовали и направили в тюрьму округа Болдуин, где он находится на момент написания новости. Журналисты отметили, что неизвестно, есть ли у обвиняемого адвокат, к которому можно было бы обратиться за комментарием. О каких-либо мерах по отношению к подростку, как и о состоянии его матери, в Офисе шерифа не сообщали.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их