СМИ: 13-летний подросток избил пытавшегося задушить его мать отца

В американском штате Алабама 13 летний подросток избил до потери сознания своего отца, который пытался задушить его мать во время ссоры. Об этом со ссылкой на Офис шерифа пишут WALA/KOLO8 и WBRC.

Об инциденте также рассказал телеканал Fox10, однако по его данным, подросток избил не отца, а отчима. Официальной информации на сайте и в соцсетях Офиса шерифа округа Болдуин, на который ссылаются журналисты, найти не удалось.

Как утверждают издания, вечером в понедельник, 9 марта, заместители шерифа прибыли на вызов в дом на Андервуд-роуд в городе Фоли. Там, как сообщили правоохранители, 32-летний Даниэль Эрнандес-Лопес во время ссоры пытался задушить свою жену.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие Общество 7 минут чтения

Затем мужчина вышел на улицу, где столкнулся с 13-летним подростком, имя которого не раскрывается. Эрнандес-Лопес хотел избить ребенка велосипедом, но, по данным Офиса шерифа, несовершеннолетний несколько раз ударил нападавшего по лицу, возможно, лишив сознания до прибытия правоохранителей.

Когда заместители шерифа прибыли на вызов, Эрнандес-Лопес был без сознания. По их словам, мужчина находился в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения. Также выяснилось, что у него нет гражданства США.

Эрнандесу-Лопесу предъявили обвинение в домашнем насилии и удушении. В четверг, 10 марта, мужчину арестовали и направили в тюрьму округа Болдуин, где он находится на момент написания новости. Журналисты отметили, что неизвестно, есть ли у обвиняемого адвокат, к которому можно было бы обратиться за комментарием. О каких-либо мерах по отношению к подростку, как и о состоянии его матери, в Офисе шерифа не сообщали.