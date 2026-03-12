EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Идеолог «русского мира» призвал усилить контроль государства над обществом

2 минуты чтения 15:51

Государству следует усилить контроль над обществом. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

По его словам, в нынешних условиях государственный контроль предпочтительнее внешнего влияния. Он отметил, что идея полного отсутствия контроля может казаться привлекательной, но на практике она нереалистична.

«Мы должны ясно осознать, что лучше пусть нас контролирует свое государство, чем чужое. Мысль о том, что лучше бы нас вообще никто не контролировал бы, свежая и приятная, но утопичная и нереалистичная. А в пределе и предательская», — написал Дугин.

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
Общество7 минут чтения

В той же публикации он призвал россиян не только принять усиление государственного контроля, но и участвовать в этом процессе, помогая властям определять, какие явления и действия следует пресекать.

«Пусть государство контролирует общество — особенно в ситуации войны. И давайте ему в этом помогать. В том числе, подсказывая — что и как нужно контролировать, что пресекать, а кого и за что наказывать. Давайте контролировать себя вместе с государством. И оно тогда станет народным. Надеюсь», — говорится в публикации.

Дугин также написал, что граждане не должны молчать о проблемах внутри государства. В качестве примера он упомянул бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова, которые стали фигурантами громких уголовных дел. Философ возложил часть ответственности за подобные ситуации и на общество, заявив, что граждане не должны молчать о таких проблемах.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Ранее в начале января Дугин призывал россиян готовиться к концу света.  На фоне продолжающейся четвертый год войны в Украине и удара ракетой «Орешник» по Львову он заявил, что ставки для России резко выросли и нельзя быть уверенными, что «скоро не наступит вечность». 

«Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности. И даже если все как-то разрешится (что маловероятно, впрочем), поступить правильно сейчас самое время», — писал Дугин. В связи с этим философ советовал россиянам креститься, «пока еще существует свобода выбора».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их