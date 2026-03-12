Идеолог «русского мира» призвал усилить контроль государства над обществом

Государству следует усилить контроль над обществом. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал философ и идеолог «русского мира» Александр Дугин.

По его словам, в нынешних условиях государственный контроль предпочтительнее внешнего влияния. Он отметил, что идея полного отсутствия контроля может казаться привлекательной, но на практике она нереалистична.

«Мы должны ясно осознать, что лучше пусть нас контролирует свое государство, чем чужое. Мысль о том, что лучше бы нас вообще никто не контролировал бы, свежая и приятная, но утопичная и нереалистичная. А в пределе и предательская», — написал Дугин.

В той же публикации он призвал россиян не только принять усиление государственного контроля, но и участвовать в этом процессе, помогая властям определять, какие явления и действия следует пресекать.

«Пусть государство контролирует общество — особенно в ситуации войны. И давайте ему в этом помогать. В том числе, подсказывая — что и как нужно контролировать, что пресекать, а кого и за что наказывать. Давайте контролировать себя вместе с государством. И оно тогда станет народным. Надеюсь», — говорится в публикации.

Дугин также написал, что граждане не должны молчать о проблемах внутри государства. В качестве примера он упомянул бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и экс-замглавы Минобороны Руслана Цаликова, которые стали фигурантами громких уголовных дел. Философ возложил часть ответственности за подобные ситуации и на общество, заявив, что граждане не должны молчать о таких проблемах.

Ранее в начале января Дугин призывал россиян готовиться к концу света. На фоне продолжающейся четвертый год войны в Украине и удара ракетой «Орешник» по Львову он заявил, что ставки для России резко выросли и нельзя быть уверенными, что «скоро не наступит вечность».

«Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности. И даже если все как-то разрешится (что маловероятно, впрочем), поступить правильно сейчас самое время», — писал Дугин. В связи с этим философ советовал россиянам креститься, «пока еще существует свобода выбора».