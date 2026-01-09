Идеолог «Русского мира» призвал готовиться к концу света

Российский философ Александр Дугин заявил, что ставки для России критически повысились, из-за чего надо готовиться к «страшным и катастрофическим шагам». Также идеолог «Русского мира» посоветовал россиянам креститься, пока ещё существует свобода выбора, написал Дугин в своем телеграм-канале.

На фоне продолжающейся четвертый год войны в Украине и нового удара «Орешником» по украинскому Львову Дугин заявил, что нельзя быть уверенными, что скоро не наступит вечность.

«Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности. И даже если все как-то разрешится (что маловероятно, впрочем), поступить правильно сейчас самое время», — добавил Дугин.

Философские учения Дугина во многом строились на оккультизме, конспирологии, эзотерике, неофашизме и советской подпольной культуре. Так, в 1997 году была опубликована его самая известная книга «Основы геополитики». В ней Дугин рассуждал о борьбе «теллурократий» (континентальных держав во главе с Россией) и «талассократий» (держав морских во главе с США).

Однако главной его идеей стало то, что независимая Украина якобы несет экзистенциальную опасность для России. Подобное утверждение и легло в основу так называемого «Русского мира». Дугин предложил установить фактический контроль Москвы над юго-востоком Украины и над Крымом. Нередко он также называл Украину инструментом США в борьбе против России.

В интервью «Бизнес.Онлайн» Дугина спросили, почему российская власть до сих пор не предложила «привлекательную идею», которая бы сплотила вокруг себя граждан. Интервьюер поинтересовался у философа, может, Владимир Путин просто ждет, пока она появится сама собой?

Дугин ответил, что такая идея вытекает из логики русской истории. И книги с этой идеей есть, просто «Путин их не читает, либо читает, но не понимает, либо только мельком, пролистывает», не желая по-настоящему прочесть книгу о русской судьбе.