EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Идеолог «Русского мира» призвал готовиться к концу света

2 минуты чтения 23:54

Российский философ Александр Дугин заявил, что ставки для России критически повысились, из-за чего надо готовиться к «страшным и катастрофическим шагам». Также идеолог «Русского мира» посоветовал россиянам креститься, пока ещё существует свобода выбора, написал Дугин в своем телеграм-канале.

На фоне продолжающейся четвертый год войны в Украине и нового удара «Орешником» по украинскому Львову Дугин заявил, что нельзя быть уверенными, что скоро не наступит вечность.

«Однажды вечность наступит, и в ней исчезнет момент свободы выбора. А он чрезвычайно важен. Все исчезнет, а принятие решение о святом крещении и церковные таинства останутся, достигая до самой сердцевины вечности. И даже если все как-то разрешится (что маловероятно, впрочем), поступить правильно сейчас самое время», — добавил Дугин.

Философские учения Дугина во многом строились на оккультизме, конспирологии, эзотерике, неофашизме и советской подпольной культуре. Так, в 1997 году была опубликована его самая известная книга «Основы геополитики». В ней Дугин рассуждал о борьбе «теллурократий» (континентальных держав во главе с Россией) и «талассократий» (держав морских во главе с США).

По всей Европе нашли загадочные лабиринты
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
Мир6 минут чтения

Однако главной его идеей стало то, что независимая Украина якобы несет экзистенциальную опасность для России. Подобное утверждение и легло в основу так называемого «Русского мира». Дугин предложил установить фактический контроль Москвы над юго-востоком Украины и над Крымом. Нередко он также называл Украину инструментом США в борьбе против России.

В интервью «Бизнес.Онлайн» Дугина спросили, почему российская власть до сих пор не предложила «привлекательную идею», которая бы сплотила вокруг себя граждан. Интервьюер поинтересовался у философа, может, Владимир Путин просто ждет, пока она появится сама собой?

Дугин ответил, что такая идея вытекает из логики русской истории. И книги с этой идеей есть, просто «Путин их не читает, либо читает, но не понимает, либо только мельком, пролистывает», не желая по-настоящему прочесть книгу о русской судьбе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Мир
По всей Европе нашли загадочные лабиринты
Одни предполагают, что их построили миссионеры. Другие считают, что это сделали гномы
00:01 6 января
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Общество
Мне удалили зуб мудрости, и я оказалась в реанимации
Я потеряла 10 килограммов, получила огромный шрам на шее и асимметрию лица
00:01 5 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Рубль резко упал
Названо самое популярное порно среди россиян
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Авторынок России рухнул