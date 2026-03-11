EN
Экономика

Названо условие для роста биткоина до миллиона долларов

18:42

Стоимость биткоина в перспективе может достичь миллиона долларов за монету. Но для этого криптовалюта должна существенно увеличить свою долю на рынке защитных активов, то есть таких, которые используются для сохранения капитала. Прогноз озвучил директор по инвестициям управляющей компании Bitwise Мэтт Хоуган, обращает внимание РБК.

Сейчас цена биткоина составляет примерно 70 тысяч долларов, поэтому для роста до миллиона его цена должна увеличиться примерно в 14 раз. Хоуган признался, что раньше назвал бы такой рост маловероятными, однако со временем изучил экономику криптовалюты внимательнее и пересмотрел свою позицию.

Он считает, что многие инвесторы недооценивают потенциал биткоина, поскольку рассматривают рынок в статичном состоянии. Эксперт же предлагает сравнивать криптовалюту с золотом, которое традиционно считается защитным активом. Оба инструмента позволяют хранить капитал вне банковской системы и национальных валют, хотя биткоин пока остается более волатильным и менее распространенным среди инвесторов.

Общий рынок защитных активов сейчас составляет около 38 триллионов долларов. Из них примерно 36 триллионов приходится на золото, тогда как на биткоин только 1,4 триллиона. Таким образом, доля криптовалюты в этом сегменте составляет около 4%, говорится в статье.

Если исходить из нынешних масштабов рынка, для достижения цены в миллион долларов биткоину пришлось бы занять более половины этого сегмента. Однако Хоуган считает расчет упрощенным, поскольку рынок защитных активов продолжает расти.

В качестве примера он приводит рынок золота. Так, в 2004 году, когда в США появился первый биржевой фонд на этот металл, его стоимость оценивалась примерно в 2,5 триллиона долларов. С тех пор капитализация золота выросла почти до 40 триллионов долларов.

Если подобная динамика сохранится, через 10 лет рынок защитных активов может вырасти примерно до 121 триллиона долларов. В этом случае биткоину будет достаточно занять около 17% сегмента, чтобы его цена приблизилась к миллиону долларов.

При этом Хоуган отмечает, что такой сценарий вовсе не обязательно реализуется. Рост рынка может замедлиться, а криптовалюта столкнуться с конкуренцией или усилением регулирования. Однако, по его мнению, интерес со стороны крупных инвесторов и запуск биржевых фондов на биткоин в США могут поддержать дальнейшее развитие рынка.

