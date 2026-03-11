В выданном Россией теле украинского военного нашли гранату

В рамках проведенного обмена Россия передала Украине тело военнослужащего ВСУ с противотанковой гранатой внутри. Об этом, как пишет издание «Суспільне», сообщил глава Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Виктор Бачинский.

Он уточнил, что речь идет о гранате от ручного противотанкового гранатомета. По словам эксперта, тело не было намеренно заминировано — граната попала бойцу в брюшную полость, но не взорвалась и осталась под правым бедром погибшего.

«Ее вывезли на полигон, там взорвали, а так — могла взорваться в морге. Поэтому из-за таких случаев у нас сначала работают пиротехники, ГСЧС, а уже потом мы. Это очень серьезный подход, но так случилось, что сразу не определили, что такое взрывное устройство находится в теле умершего», — заявил он.

В апреле 2025 года издание «Важные истории» писало, что тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском СИЗО, вернули в Украину с удаленными органами.

Представитель офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов тогда рассказал об обнаруженных на теле журналистки многочисленных признаках пыток и жестокого обращения. По его словам, речь шла о ссадинах и кровоизлияниях на разных частях тела, сломанном ребре, повреждениях шеи и возможных следах от пыток электрическим током на стопах женщины.

В свою очередь, источник, близкий к расследованию обстоятельств гибели Рощиной, рассказал изданию, что перед отправкой в Украину из тела Рощиной удалили глазные яблоки, мозг и часть гортани. При этом подъязычная кость была сломана.