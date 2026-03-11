Минобороны обвинило ВСУ в попытках остановить поставки газа в Европу

Минобороны России заявило об украинских атаках по инфраструктуре газопроводов «Турецкого потока» и «Голубого потока». Военное ведомство обвинило украинских военных в попытках остановить поставки российского газа в Европу.
Одной из целей ВСУ, как утверждает Минобороны России, была компрессорная станция «Русская», которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Как утверждают в министерстве, атака на станцию продолжалась с 23:47 10 марта до 05:08 11 марта. За это время российские силы сбили девять беспилотников, говорится в сообщении.
Одновременно, по данным Минобороны, украинские военные попытались атаковать компрессорную станцию «Береговая» газопровода «Голубой поток» в районе Туапсе. Для этого, как утверждает ведомство, были использованы 14 беспилотников. В министерстве заявили, что объект не получил повреждений.
В Кремле атаку на газовую инфраструктуру назвали «безответственной». Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что такие действия «обнажают сущность киевского режима», особенно на фоне мирового энергетического кризиса.
Об атаке 11 марта также сообщил «Газпром». По данным компании, с 24 февраля ее объекты подвергались ударам 12 раз. Речь идет о критически важной энергетической инфраструктуре, добавили в «Газпроме». Украина официально не комментировала эти заявления.
Удары по компрессорным станциям произошли вскоре после того, как Кремль предупредил о готовящихся диверсиях. 27 февраля Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы фиксируют попытки Украины подготовиться к атакам на трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
Газопровод «Турецкий поток» соединяет Россию и Турцию по дну Черного моря. Он был введен в эксплуатацию в январе 2020 года. Газ по нему также поставляется в европейские страны: Болгарию, Сербию, Венгрию, Словакию, Грецию, Хорватию и Северную Македонию. Мощность каждой из двух ниток составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
Газопровод «Голубой поток», предназначенный для поставок газа в Турцию, работает с 2003 года. Его мощность составляет 16 миллиардов кубометров в год, и он позволяет поставлять газ напрямую, минуя транзитные страны.