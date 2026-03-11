СМИ сообщили об «одержимости» Трампа обувью подчиненных

Президент США Дональд Трамп увлекся кожаными туфлями американского бренда Florsheim. Теперь он «с энтузиазмом коммивояжера» дарит новые пары членам своей администрации и гостям Белого дома. Некоторые из подчиненных Трампа вынуждены по этой причине отказываться от более дорогой и комфортной обуви. Об «одержимости» главы Белого дома пишет The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, обсуждение обуви нередко возникает прямо во время рабочих встреч в Овальном кабинете, обедов или важных заседаний. Трамп может неожиданно посмотреть на туфли собеседника, спросить его размер или попытаться угадать его сам, а затем заказать новую пару.
Так, во время одной из встреч президент обратил внимание на обувь госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Он спросил их размер обуви. Рубио ответил, что носит 11,5, а Вэнс — 13. «По размеру обуви можно многое сказать о человеке», — заметил в ответ Трамп.
The Times также упоминает случай, когда Рубио появился на публике в слишком больших туфлях, презентованных Трампом. «Они есть у всех парней», — рассказала изданию одна сотрудница Белого дома. А другая добавила, что «все боятся их не носить».
Туфли Florsheim стоят около около 145 долларов. Как утверждают представители Белого дома, президент оплачивает такие подарки из собственных средств. Свои пары, помимо Рубио и Вэнса, получили также министр обороны Пит Хегсет и министр торговли Говард Латник, телеведущие Шон Хэннити и Такер Карлсон, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм.
Один из чиновников, по данным СМИ, пожаловался в частном разговоре, что из-за президентского подарка ему пришлось отказаться от своих любимых туфель Louis Vuitton и перейти на подаренную Трампом более простую модель. В одном из офисов Белого дома теперь хранится небольшая стопка коробок с обувью Florsheim — каждая подписана именем будущего владельца. Иногда такие коробки приходят с автографом Трампа или короткой благодарственной запиской.