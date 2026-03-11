Комик Слепаков рассказал о тревожных снах про Россию

Комик и музыкант Семен Слепаков, который переехал в Израиль после начала полномасштабной войны, признался, что в эмиграции ему часто снятся тревожные сны о России. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу «Это Осетинская!».

Автор канала и основательница The Bell Елизавета Осетинская спросила артиста, рассматривает ли он возможность возвращения в Россию. Она напомнила, что в 2024 году режиссер Никита Михалков называл Слепакова «новым Гоголем» и говорил, что готов простить ему антивоенную позицию, если тот вернется в страну и признает себя «идиотом».

Осетинская поинтересовалась, испытывает ли комик «искушение» вернуться и не жалеет ли об эмиграции. В ответ Слепаков заявил, что не видит для себя такого сценария.

«Нет, я не умею что-то неискренне делать. Я пока не вижу пока сценария этого возвращения. Не очень себе все это хорошо представляю. Мне периодически сны снятся, в которых я там оказался. И почему-то как-то все не очень хорошо заканчивается в этих снах. Как-то меня куда-то ведут или замечают и начинают как-то ко мне приближаться. А недавно я даже от кого-то убегал во сне. Там какая-то толпа была разъяренных мужчин. Во сне против двух-трех я бы точно выстоял. Но их было слишком много даже для сна», — ответил Слепаков.

Он добавил, что во сне забежал в подъезд и спрятался за спиной близкого друга из России, который сидел там с пулеметом. «Я на следующее утро написал ему: “Ты меня спас”», — сказал артист.

При этом, по словам Слепакова, в повседневной жизни он не испытывает подобной тоски, однако во сне такие сюжеты возникают. Отвечая на вопрос о возможном возвращении, он подчеркнул, что сейчас «даже не думает о таких вещах».

«Я понимаю, что сейчас это нереалистично совершенно. Как эта ситуация должна разрешиться для того, чтобы те, кто уехали, могли, не потеряв собственного достоинства и чувствуя себя в безопасности, туда вернуться, мне сложно пока представить. Поэтому, Никита Сергеевич, спасибо и крепкого здоровья, чтобы дождался», — ответил комик.

Как отмечает The Bell, это первое такое интервью Слепакова с тех пор, как он уехал из России. 25 февраля 2022 года артист записал видеообращение к Владимиру Путину с призывом остановить войну. Вскоре после этого он покинул страну, а позднее был признан «иностранным агентом».