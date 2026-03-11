EN
Китай пригрозил Японии «прямым ударом»

2 минуты чтения 15:13 | Обновлено: 15:18

Представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь пригрозил Японии «прямым ударом», если она применит силу против КНР. Его слова приводит Global Times.

Поводом для заявления стали недавние сообщения о том, что Япония начала развертывать дальнобойные ракеты собственного производства. По словам Цзяна, правые силы в Японии в последние годы «ускоряют ремилитаризацию» страны. В частности, они продвигают пересмотр пацифистской конституции, изменение ключевых документов национальной безопасности и отказ от трех неядерных принципов.

Он заявил, что размещение ракет дальностью около 1000 километров, которая выходит за пределы японской территории, фактически означает отказ Японии от принципа «исключительно оборонительной политики».

«Возвращение к ее агрессивному и милитаристскому прошлому ведет лишь к самоуничтожению», — заявил Цзян. Он добавил, что если Япония «осмелится применить силу, чтобы нарушить суверенитет и безопасность Китая», она «столкнется с прямым ударом и потерпит неизбежное поражение».

Ранее СМИ сообщили, что Япония начала разворачивать новые дальнобойные ракеты собственного производства. Как пишет Associated Press, 9 марта пусковые установки модернизированных ракет Type-12 класса «земля — корабль», разработанные Mitsubishi Heavy Industries, прибыли в военный лагерь Кэмп Кэнгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны.

По данным агентства, техника с пусковыми установками и другим оборудованием была доставлена на базу ночью в рамках засекреченной операции. Это спровоцировало вызвало протесты местных жителей. Несколько десятков человек собрались у ворот лагеря, требуя остановить размещение вооружений.

Противники развертывания заявляют, что власти действуют непрозрачно и что новые ракеты могут усилить напряженность в регионе и сделать их целью возможных атак. Губернатор Кумамото Такаси Кимура заявил журналистам, что власти префектуры не были заранее уведомлены о размещении ракет и узнали об этом из сообщений СМИ.

По данным агентства, размещение первой партии ракет планируют завершить к концу марта. Японские власти считают, что новые системы должны усилить обороноспособность страны на фоне растущих угроз безопасности в регионе.

