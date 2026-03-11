Китай пригрозил Японии «прямым ударом»

Представитель министерства обороны Китая Цзян Бинь пригрозил Японии «прямым ударом», если она применит силу против КНР. Его слова приводит Global Times.

Поводом для заявления стали недавние сообщения о том, что Япония начала развертывать дальнобойные ракеты собственного производства. По словам Цзяна, правые силы в Японии в последние годы «ускоряют ремилитаризацию» страны. В частности, они продвигают пересмотр пацифистской конституции, изменение ключевых документов национальной безопасности и отказ от трех неядерных принципов.

Он заявил, что размещение ракет дальностью около 1000 километров, которая выходит за пределы японской территории, фактически означает отказ Японии от принципа «исключительно оборонительной политики».

«Возвращение к ее агрессивному и милитаристскому прошлому ведет лишь к самоуничтожению», — заявил Цзян. Он добавил, что если Япония «осмелится применить силу, чтобы нарушить суверенитет и безопасность Китая», она «столкнется с прямым ударом и потерпит неизбежное поражение».

Ранее СМИ сообщили, что Япония начала разворачивать новые дальнобойные ракеты собственного производства. Как пишет Associated Press, 9 марта пусковые установки модернизированных ракет Type-12 класса «земля — корабль», разработанные Mitsubishi Heavy Industries, прибыли в военный лагерь Кэмп Кэнгун в префектуре Кумамото на юго-западе страны.

По данным агентства, техника с пусковыми установками и другим оборудованием была доставлена на базу ночью в рамках засекреченной операции. Это спровоцировало вызвало протесты местных жителей. Несколько десятков человек собрались у ворот лагеря, требуя остановить размещение вооружений.

Противники развертывания заявляют, что власти действуют непрозрачно и что новые ракеты могут усилить напряженность в регионе и сделать их целью возможных атак. Губернатор Кумамото Такаси Кимура заявил журналистам, что власти префектуры не были заранее уведомлены о размещении ракет и узнали об этом из сообщений СМИ.

По данным агентства, размещение первой партии ракет планируют завершить к концу марта. Японские власти считают, что новые системы должны усилить обороноспособность страны на фоне растущих угроз безопасности в регионе.