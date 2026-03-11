Дуров потерял больше половины своего состояния

Состояние основателя и владельца мессенджера Telegram Павла Дурова за последний год сократилось более чем в два раза — с 17,1 до 6,6 миллиарда долларов. Это следует из оценки Forbes.

Дуров впервые попал в рейтинг Forbes в 2016 году. Тогда его состояние оценили в 600 миллионов долларов и включили в список «200 богатейших бизнесменов России». В 2018 году он впервые попал в глобальный рейтинг Forbes с состоянием около 1,7 миллиарда долларов и с тех пор остается его постоянным участником.

Самую высокую оценку состояния — около 17,2 миллиарда долларов — Forbes давал Дурову в 2021 году, когда Telegram разместил облигации с возможностью конвертации в акции перед потенциальным IPO. Инвесторы оценивали компанию примерно в 30–35 миллиардов долларов. Сам Дуров в 2024 году говорил в интервью Financial Times, что банкиры также оценивали Telegram примерно в 30 миллиардов долларов в преддверии возможного размещения акций.

Как пишет Forbes Russia, аналитики связывают снижение оценки Telegram с ухудшением ситуации на рынке технологических компаний. В качестве ориентира инвесторы часто используют показатели американского мессенджера Snapchat. По словам Дурова, у Telegram более миллиарда ежемесячных пользователей, у Snapchat к концу 2025 года их было 946 миллионов. При этом выручка Snapchat за год составила 5,9 миллиарда долларов, тогда как Дуров оценивал выручку Telegram примерно в 2 миллиарда долларов. Snapchat завершил год с убытком 460 миллионов долларов, Telegram сообщил об убытке 222 миллиона долларов за первую половину года.

Дополнительным фактором стали долговые обязательства компании. 22 марта 2026 года Telegram должен погасить первые облигации, выпущенные на пять лет с купоном 7%. Часть бумаг Дуров уже выкупил, разместив в июне новый выпуск облигаций на 1,7 миллиарда долларов с доходностью 9%. В марте компании предстоит выплатить держателям оставшихся облигаций около 1,1 миллиарда долларов.

По словам одного из аналитиков рынка облигаций, Дуров может расплатиться с инвесторами акциями Telegram. Он предположил, что компания может передать доли держателям облигаций напрямую, без проведения IPO. По его словам, во втором выпуске облигаций участвовали крупные фонды, включая BlackRock, Abu Dhabi и Mubadala, которым могли пообещать акции компании.

А вот проведение IPO Telegram в ближайшее время маловероятно, считают эксперты. По их словам, на планы размещения могут негативно влиять блокировки мессенджера на некоторых рынках, включая Россию и Иран, а также общее снижение оценки компании.