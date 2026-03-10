СМИ сообщили об обысках на испанских виллах российского «короля гособоронзаказа»

Испанская полиция провела обыски на нескольких виллах на Майорке, которые, как утверждают соратники Алексея Навального, принадлежат главе холдинга «Вертолеты России» Николаю Колесову. Об этом сообщила газета El Pais.

По словам источников журналистов в полиции, следственные действия прошли в понедельник, 9 марта, как минимум в двух домах в районах Соль-де-Майорка и Кала Виньес в южной части испанского острова.

Они, как и еще одна вилла, записаны на сына Николая Колесова Алексея, утверждают в Фонде борьбы с коррупцией. Соратники Навального оценили стоимость этих трех объектов в десять миллионов евро.

Как отметила El Pais, обыски прошли после того, как в июне 2025 года ФБК опубликовало расследование о Колесове, в котором, в частности, были упомянуты пять домов на Майорке. Помимо недвижимости сына «короля гособоронзаказов», там упоминаются и другие дома.

Один из них, площадью 1200 квадратных метров стоимостью в пять миллионов евро, по данным расследователей оформлен на дочь Колевова, гражданку Кипра Николь. Еще одна вилла площадью 500 квадратных метров и стоимостью три миллиона евро записан на старшую сестру Колесова Людмилу Тэнно.

Сам 69-летний глава холдинга «Вертолеты России» находится под санкциями Евросоюза. После выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией, осенью 2025 года, испанские власти арестовали связанную с Николаем Колесовым недвижимость на Майорке, писала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Она опубликовала документ, из которого следует, что 11 сентября 2025-го в отношении этих домов была принята «обеспечительная мера», которая запрещает распоряжаться ею.