Гинеколог с наследственным заболеванием тайно оплодотворял пациенток

В Норвегии врач-гинеколог оплодотворил как минимум 16 пациенток собственной спермой, сообщает издание AD со ссылкой на заявление больницы.

Доктор А. Шмутцигер с начала 1970-х до середины 1980-х годов работал в больнице St. Elisabeth Gasthuis, которая позже вошла в состав Rijnstate. В конце 2024 года именитый врач на пенсии признался, что использовал свою сперму в качестве донорской при искусственном оплодотворении, говорится на сайте медучреждения.

По информации журналистов, Шмутцигер заявил, что использовал свою сперму для оплодотворения в случаях, когда донор не приходил, а пациентка могла пропустить фертильный цикл.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он? Криминал 12 минут чтения

Доктор сообщил, что ему известны имена и даты рождения 13 детей, которые были зачаты с помощью его семенной жидкости. При этом больница смогла подтвердить 16 подобных случаем и полагает, что их еще больше.

Женщины не знали, что их ребенок был зачат с использованием спермы врача, формальной регистрации доноров также не велось. В документах в то время указывали «искусственное оплодотворение донором» или «анонимный донор».

Шмутцигер, которому сейчас больше 80 лет, добровольно сдал тест ДНК, что позволяет установить биологическое родство с родившимися детьми. Также врач сообщил, что является носителем наследственного заболевания, которое могло передаться детям. О каком именно заболевании идет речь, не уточняется.

В связи с этим медучреждение обратилось к семьям, которые подозревают, что их ребенок мог быть зачат с помощью спермы врача, и их детям. Последние, которым сейчас порядка 30-40 лет, могут бесплатно сдать тест ДНК для выявления возможного родства со Шмутцигером.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку Общество 7 минут чтения

Руководство Rijnstate назвало действия доктора неприемлемыми, подчеркнув, что каждый ребенок имеет право знать свое происхождение, а пациенты — доверять врачу.