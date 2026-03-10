Россию и США с Китаем обвинили в разрушении мирового порядка

США, Россия и Китай разрушают основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта. По его словам, начатые Россией и США войны свидетельствуют о наступлении новой опасной геополитической эры, в которой крупные державы все чаще прибегают к военной силе для достижения своих целей. Об этом пишет Politico.

«Международная система претерпевает радикальные изменения. Мы возвращаемся в мир, в котором вновь действует политика силы. Мы знаем новую реальность — реальность, в которой Россия нарушает мир, Китай нарушает торговлю, а Соединенные Штаты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах», — заявил Кошта в ходе своего выступления на встрече дипломатического корпуса ЕС в Брюсселе.

По его словам, удары США и Израиля по Ирану привели к «серьезным последствиям» в экономике. Это случилось после закрытия Ормузского пролива, который он назвал жизненно важным водным путем для международной торговли.

Кошта отметил, что эскалация на Ближнем Востоке косвенно сыграла на руку России в ее войне с Украиной. Речь идет о резком скачке цен на энергоносители, а также о военных ресурсах, которые в противном случае могли быть направлены на поддержку Киева.

«ЕС хочет, чтобы иранцы получили права и свободы, но нельзя их добиться с помощью бомб. Вместо этого необходимо защищать основанный на правилах международный порядок и не допускать нарушений международного права, будь то в Украине, Гренландии, Латинской Америке, Африке, Газе или на Ближнем Востоке», — заявил председатель Европейского совета.

Выступление Кошты прозвучало на фоне растущей озабоченности европейских лидеров по поводу ударов США по Ирану. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что эти атаки «нарушают международное право».

Премьер-министр Испании Педро Санчес, в свою очередь, «столкнулся с гневом Вашингтона» из-за того, что отказал американским военным самолетам использовать авиабазы на территории Испании для проведения своих операций, отмечает Politico.