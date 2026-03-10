EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученая рассказала о пользе неловких разговоров

2 минуты чтения 12:28

Разговоры о личных переживаниях и неловких вещах способны положительно влиять на здоровье, укреплять отношения и повышать общее чувство благополучия. Об этом поведенческий ученый и профессор Гарвардской школы бизнеса Лесли Джон рассказала в интервью CNN, приуроченном к выходу ее книги «Откровенность: недооцененная сила излишней открытости».

По словам исследовательницы, люди часто предпочитают скрывать личную информацию, потому что опасаются неловкости или негативной реакции окружающих. Однако умеренная откровенность может, наоборот, укреплять доверие. Когда человек делится чем-то чувствительным или признается в уязвимости, это сигнализирует другим о готовности к откровенному общению и делает его более надежным в глазах собеседника.

Джон отмечает, что доверие играет важную роль в формировании дружбы, романтических отношений и профессиональных связей. А вот прямые заявления вроде «ты можешь мне доверять» работают гораздо хуже, чем реальные проявления открытости. Люди чаще начинают доверять тем, кто сам готов делиться личными переживаниями.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

В то же время исследовательница подчеркивает, что откровенность не означает необходимость рассказывать абсолютно все. Перед тем как делиться чем-то личным, она советует подумать о цели разговора — например, о желании укрепить отношения или решить проблему. Важно учитывать не только возможные риски раскрытия информации, но и последствия ее сокрытия. По словам Джон, люди часто недооценивают психологическую нагрузку, связанную с хранением секретов. Исследования показывают, что длительное подавление переживаний может быть связано с ухудшением психического и физического здоровья.

Обсуждение болезненных событий помогает человеку лучше осмыслить происходящее. Даже простая запись переживаний в дневник со временем может улучшить эмоциональное состояние. Джон объясняет это тем, что при описании событий человек выстраивает их в форму истории, что помогает найти смысл пережитого и легче справляться со стрессом.

При этом исследовательница отмечает, что чрезмерная откровенность не всегда уместна. Например, в профилях на сайтах знакомств она советует не перегружать анкету личными деталями. По ее словам, чем больше информации человек публикует, тем выше вероятность, что потенциальный партнер заметит что-то, что ему не понравится. На ранних этапах знакомства различия могут отталкивать сильнее, чем сходство может привлекать.

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
Общество7 минут чтения

Поэтому в анкетах на сайтах знакомств лучше указывать лишь несколько общих деталей о себе и стараться вызвать у потенциального собеседника любопытство. Например, можно предложить спросить о каком-то необычном событии из жизни. Еще один способ повысить интерес заключается в том, чтобы проявить внимание к другому человеку и задать вопрос о его интересах. По словам Джон, людям обычно нравится говорить о себе, поэтому такой подход может повысить шансы на знакомство.

Открытое общение особенно важно и в долгосрочных отношениях, добавляет эксперт. Со временем партнеры могут начать считать, что хорошо понимают мысли и чувства друг друга, и из-за этой уверенности перестают задавать вопросы. Она называет это «ожиданием чтения мыслей», то есть убеждением, что близкий человек должен сам догадаться, что вы думаете или чувствуете. В результате люди реже обсуждают свои переживания, делятся ими все меньше, и эмоциональная связь постепенно ослабевает.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву