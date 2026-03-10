Ученая рассказала о пользе неловких разговоров

Разговоры о личных переживаниях и неловких вещах способны положительно влиять на здоровье, укреплять отношения и повышать общее чувство благополучия. Об этом поведенческий ученый и профессор Гарвардской школы бизнеса Лесли Джон рассказала в интервью CNN, приуроченном к выходу ее книги «Откровенность: недооцененная сила излишней открытости».

По словам исследовательницы, люди часто предпочитают скрывать личную информацию, потому что опасаются неловкости или негативной реакции окружающих. Однако умеренная откровенность может, наоборот, укреплять доверие. Когда человек делится чем-то чувствительным или признается в уязвимости, это сигнализирует другим о готовности к откровенному общению и делает его более надежным в глазах собеседника.

Джон отмечает, что доверие играет важную роль в формировании дружбы, романтических отношений и профессиональных связей. А вот прямые заявления вроде «ты можешь мне доверять» работают гораздо хуже, чем реальные проявления открытости. Люди чаще начинают доверять тем, кто сам готов делиться личными переживаниями.

В то же время исследовательница подчеркивает, что откровенность не означает необходимость рассказывать абсолютно все. Перед тем как делиться чем-то личным, она советует подумать о цели разговора — например, о желании укрепить отношения или решить проблему. Важно учитывать не только возможные риски раскрытия информации, но и последствия ее сокрытия. По словам Джон, люди часто недооценивают психологическую нагрузку, связанную с хранением секретов. Исследования показывают, что длительное подавление переживаний может быть связано с ухудшением психического и физического здоровья.

Обсуждение болезненных событий помогает человеку лучше осмыслить происходящее. Даже простая запись переживаний в дневник со временем может улучшить эмоциональное состояние. Джон объясняет это тем, что при описании событий человек выстраивает их в форму истории, что помогает найти смысл пережитого и легче справляться со стрессом.

При этом исследовательница отмечает, что чрезмерная откровенность не всегда уместна. Например, в профилях на сайтах знакомств она советует не перегружать анкету личными деталями. По ее словам, чем больше информации человек публикует, тем выше вероятность, что потенциальный партнер заметит что-то, что ему не понравится. На ранних этапах знакомства различия могут отталкивать сильнее, чем сходство может привлекать.

Поэтому в анкетах на сайтах знакомств лучше указывать лишь несколько общих деталей о себе и стараться вызвать у потенциального собеседника любопытство. Например, можно предложить спросить о каком-то необычном событии из жизни. Еще один способ повысить интерес заключается в том, чтобы проявить внимание к другому человеку и задать вопрос о его интересах. По словам Джон, людям обычно нравится говорить о себе, поэтому такой подход может повысить шансы на знакомство.

Открытое общение особенно важно и в долгосрочных отношениях, добавляет эксперт. Со временем партнеры могут начать считать, что хорошо понимают мысли и чувства друг друга, и из-за этой уверенности перестают задавать вопросы. Она называет это «ожиданием чтения мыслей», то есть убеждением, что близкий человек должен сам догадаться, что вы думаете или чувствуете. В результате люди реже обсуждают свои переживания, делятся ими все меньше, и эмоциональная связь постепенно ослабевает.