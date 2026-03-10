В России впервые начали пересаживать руки

Московские медики впервые в России запустили новое направление — трансплантацию рук или их частей после утраты конечностей. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, пишут РИА «Новости» и «Коммерсантъ».

«В столице в результате совместного проекта министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения Москвы врачи совершили медицинский прорыв и впервые в России запустили новое направление — трансплантацию рук после их утраты», — сообщили в пресс-службе.

По ее информации, над новым направлением работает большая команда московских специалистов вместе с врачами из китайского Университета Гуанси. Отмечается, что медики совместно проводят операции как по пересадке одной руки, так и сразу обеих.

Главный внештатный пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова подчеркнула, что из-за особенностей травм рук некоторых пациентов, восстановление с помощью стандартных реконструктивно-пластических операций является невозможным. В таких случаях единственным шансом вернуть функции верхних конечностей является аллотрансплантация — пересадка донорского комплекса тканей.

Отмечается, что хирургические вмешательства могут длиться от шести до 12 часов. По словам директора Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергея Петрикова, такие операции стали первыми не только для института, но и для всей российской медицины.

«Главная задача, стоящая перед врачами,— не просто анатомическое восстановление конечности, а полное возвращение пациенту ее функций. Критически важным этапом является подбор иммуносупрессивной терапии, призванной предотвратить отторжение трансплантата. У специалистов Института Склифосовского накоплен значительный опыт в этом направлении благодаря успешным программам трансплантации органов», — сказал он.

Пациент Роман, которому пересадили обе руки, рассказал во время пресс-конференции «Новый этап в отечественной хирургии и трансплантологии: успешные пересадки рук после их утраты», что решение о проведении операции он принял очень быстро. «Долго я не думал. Ночь прошла, на следующее утро я уже принял окончательное решение, что я буду участвовать», — сообщил он.

Россиянин поделился, что сейчас проходит реабилитацию и постепенно осваивает новые функции рук.