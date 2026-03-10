Курс доллара достиг январских значений

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex поднялся выше 80 рублей впервые за два месяца. В моменте он достиг максимальной отметки в 80,4275 рубля, прибавив 2,8%. Позже произошла коррекция, следует из данных платформы платформы Investing.com.

Последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 80 рублей в начале января 2026 года.

На российском рынке доллар 10 марта торговался ниже. Вечный фьючерс на доллар США на Московской бирже в тот же период вырос примерно на 0,8% и достиг отметки около 78,7 рубля. Инструмент USDRUB_TOM, отражающий сделки с расчетами на «завтра», поднимался примерно до 78,8 рубля, обращает внимание РБК. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 марта, составляет 79,15 рубля.

Опрошенные изданием аналитики по-разному оценивают перспективы рубля в 2026 году. Так, в управляющей компании ПСБ считают, что при благоприятном сценарии, связанном с возможным урегулированием конфликта в Украине и ожиданиями смягчения санкций, рубль может укрепиться до 70 рублей за доллар к концу года. Вероятность такого сценария эксперты оценивают примерно в 30%.

Глава Сбера Герман Греф, напротив, допускает ослабление российской валюты. По его словам, к концу 2026 года курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных условиях приблизиться к отметке в 100 рублей. При этом Греф отметил, что его личный прогноз отличается от прогноза возглавляемой им компании. В Сбере полагают, что курс будет находиться в диапазоне от 85 до 90 рублей за доллар.