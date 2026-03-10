EN
Экономика

Курс доллара достиг январских значений

2 минуты чтения 15:08

Курс доллара к рублю на международном рынке Forex поднялся выше 80 рублей впервые за два месяца. В моменте он достиг максимальной отметки в 80,4275 рубля, прибавив 2,8%. Позже произошла коррекция, следует из данных платформы платформы Investing.com.

Последний раз курс доллара поднимался выше отметки в 80 рублей в начале января 2026 года.

На российском рынке доллар 10 марта торговался ниже. Вечный фьючерс на доллар США на Московской бирже в тот же период вырос примерно на 0,8% и достиг отметки около 78,7 рубля. Инструмент USDRUB_TOM, отражающий сделки с расчетами на «завтра», поднимался примерно до 78,8 рубля, обращает внимание РБК. Официальный курс доллара, установленный Банком России на 10 марта, составляет 79,15 рубля.

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

Опрошенные изданием аналитики по-разному оценивают перспективы рубля в 2026 году. Так, в управляющей компании ПСБ считают, что при благоприятном сценарии, связанном с возможным урегулированием конфликта в Украине и ожиданиями смягчения санкций, рубль может укрепиться до 70 рублей за доллар к концу года. Вероятность такого сценария эксперты оценивают примерно в 30%.

Глава Сбера Герман Греф, напротив, допускает ослабление российской валюты. По его словам, к концу 2026 года курс доллара может составить около 95 рублей, а при определенных условиях приблизиться к отметке в 100 рублей. При этом Греф отметил, что его личный прогноз отличается от прогноза возглавляемой им компании. В Сбере полагают, что курс будет находиться в диапазоне от 85 до 90 рублей за доллар.

