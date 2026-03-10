В России впервые оштрафовали за фото в Max

Житель города Абинск в Краснодарском крае получил штраф в размере тысячи рублей из-за фото своего профиля в национальном мессенджере Max. На соответствующее постановление Абинского районного суда обратила внимание «Верстка».



Из документа следует, что протокол на Ивана Кажана составили по статье о демонстрации экстремистской символики. Там также уточняется, что летом 2025 года мужчина поставил в качестве аватарки в мессенджере свою фотографию, на которой видна татуировка в виде восьмиконечной звезды.

В феврале на снимок обратили внимание силовики, которые решили, что такая звезда является символом признанного в России экстремистским «общественного движения АУЕ». Они составили на Кажана протокол об административном правонарушении.

Суд рассмотрел дело 3 марта и согласился с мнением силовиков. В ходе заседания житель Краснодарского края признал свою вину в правонарушении, пишет «Верстка» со ссылкой на постановление суда.

Журналисты не смогли обнаружить случаи административного или уголовного преследования за контент в мессенджере Max. С подобными случаями также не сталкивались директор исследовательского центра «Сова» Александр Верховский и представитель правозащитного проекта «ОВД-Инфо», поговорившие с «Версткой».

После появления нацмессенджера Max, который российские власти продвигают, как самый безопасный, одновременно блокируя и замедляя работу его конкурентов, его не раз обвиняли в наличии «дыр» в системе безопасности, а также шпионских функциях.

В частности, стало известно, что фото, которые пользователи пересылают друг другу в Max, хранятся в открытом доступе в сети. Фото и картинки из личных переписок попадают на веб-сервер и получают отдельный адрес, имея который, любой желающий без всякой авторизации может их просмотреть.

Более того, даже после удаления соответствующих изображений из переписок в мессенджере, они по-прежнему сохраняются на сервере в открытом доступе. При этом найти эти изображения можно даже не имея ссылок — путем перебора, от которого, например, защищены документы Google, «доступные по ссылке».