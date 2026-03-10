Стали известны детали разговора Путина и Трампа

Владимир Путин во время недавнего разговора с Дональдом Трампом передал ему свои предложения по урегулированию кризиса вокруг Ирана. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

При этом Песков не стал уточнять, о каких именно предложениях идет речь. «В настоящий момент такой возможности конкретизировать нет, да и нет, собственно, намерений таких. Эти предложения доведены президентом до своего собеседника. Посмотрим, как дальше пойдет процесс согласования», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, Путин и раньше предлагал варианты посредничества России для снижения напряженности на Ближнем Востоке. «Путин с самого начала этой истории, еще до начала боевой фазы, предлагал различные варианты нашего посредничества и наших добрых услуг, которые могли бы способствовать снижению напряженности. Многие из этих предложений по-прежнему на столе», — подчеркнул он.

В то же время Песков заявил, что сам разговор Путина и Трампа о ситуации вокруг Ирана еще не означает, что Россия уже выступает посредником в урегулировании конфликта.

Представитель Кремля также отметил, что тема возможного снятия санкций с российской нефти в беседе двух политиков подробно не поднималась.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся накануне и продолжался около часа. Как ранее сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, включая конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива, которое привело к резкому росту цен на нефть.

Кроме того, в беседе они затронули и тему мирного процесса по Украине. Как отметил Ушаков, Путин положительно оценил посреднические усилия США и рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения. Лидеры также обсудили ситуацию в Венесуэле, в том числе в контексте обстановки на мировом нефтяном рынке.