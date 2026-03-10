EN
Экономика

Цены в России выросли в десять раз за время Путина у власти

2 минуты чтения 18:57

За последние десять лет потребительские цены в России выросли в 10,3 раза, сообщил проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата.

Это значит, что товары и услуги, которые в 2000 году стоили 100 рублей, к концу 2025-го обходились уже примерно в 1033 рубля, пояснили исследователи. По их подсчетам, цены росли в среднем на 9,4% в год.

При расчете общероссийского уровня инфляции Росстат собирает данные по регионам, а потом объединяет в общий показатель по стране, рассказали в «Если быть точным». При этом у каждого региона есть свой «вес» в общей статистике, который увеличивается вместе с тратами местных жителей.

В результате общероссийская инфляция во многом отражает ситуацию в крупных и более богатых регионах — таких как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Показатели небольших регионов, где люди тратят меньше, оказывают на общий уровень инфляции гораздо меньшее влияние.

При этом показатель инфляции отличается в разных регионах. Так, меньше всего товары и услуги подорожали в Ямало-Ненецком автономном округе — в 8,1 раза. Наибольший рост исследователи обнаружили в Ульяновской области — в 13,4 раза, то есть на треть больше среднего по стране. Близкие значения показали Ингушетия (13,3 раза), Калужская и Курская области (по 12,8 раза).

Такая разница, как отметили исследователи, отчасти связана с разным уровнем цен в 2000 году. В регионах, где тогда услуги и товары стоили дороже, цены выросли сильнее, и наоборот. Механизм, из-за которого региональные рынки постепенно сближаются к среднему значению, называется «эффектом выравнивания цен». Именно им объясняют межрегиональный разброс инфляции экономист Сергей Синельников-Мурылев с соавторами.

Также на уровень инфляции влияют и другие факторы, к примеру, отраслевая структура региональной экономики. Там, где доминирует нефтегазовый сектор, динамика цен отличается от динамики в аграрных или промышленных регионах. Имеет значение и географическая удаленность: чем дороже доставить товар, тем выше минимальная цена, и рынок выравнивает это медленно.

При этом федеральные социальные выплаты индексируются на единую величину для всей страны, подчеркнули в «Если быть точным». В этом году материнский капитал, пособия при рождении ребенка и страховые выплаты по травматизму выросли в соответствии с уровнем общероссийской инфляцией — на 5,6%.

Из-за разного уровня инфляции в некоторых регионах реальная ценность выплаты снижается сильнее, несмотря на индексацию, а в других, наоборот, оказывается выше, так как цены выросли не так сильно, как по всей России.

