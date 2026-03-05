EN
СМИ рассказали о новом энергетическом кризисе в Европе

2 минуты чтения 12:05

Страны Европы столкнулись с новым энергетическим кризисом после начала конфликта в Иране — цена на газ на континенте с 27 февраля выросла на 53%. Об этом пишет Financial Times (FT).

Нынешние цены пока далеки от рекордных показателей 2022 года, но уже стали самыми высокими с 2023 года, отмечает издание. При этом кризис начинается в период, когда холодная зима истощила европейские запасы газа.

FT сообщает, что мировой рост цен на газ происходит не только из-за фактической остановки морского сообщения через Ормузский пролив, но из-за иранских ударов по территории Катара, второго по величине поставщика СПГ в мире.

При этом ЕС получает из Катара около 10% совокупного объема импортируемого СПГ, нарастив поставки из Норвегии и США. Проблема заключается в резко возросшей конкуренции за танкеры, которые перевозят СПГ.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

В качестве примера FT приводит изменение курса судном BW Brussels, которое должно было перевезти СПГ из Нигерии во Францию. Оно развернулось и направилось в другом направлении. Если такие случаи станут массовыми, а Европа проиграет конкуренцию азиатским странам, инфляция затормозит рост в зависящих от газа экономиках. 

Одновременно вызывает опасение и уровень запасов газа в европейских хранилищах — его объем сейчас составляет менее 30%. В среднем в последние пять лет он не падал ниже 45%. Особенно тревожной ситуация выглядит в Нидерландах, Швеции, Хорватии и Латвии.

Крайним вариантом решения этой проблемы может стать увеличение импорта из России, однако такой шаг, вероятно, вызовет недовольство США, отмечает FT. Гораздо реалистичнее выглядит исход, при котором Европа сосредоточится на развитии инфраструктуры на базе экологичных источников получения энергии, которые помогут снизить зависимость от газа.

