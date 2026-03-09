Власти захотели «стимулировать» россиян на работу после пенсии

Российская власть задумалась над пересмотром механизмов досрочного выхода на пенсию. Россияне могли бы дольше работать, но и благодаря этому больше зарабатывать, заявил в разговоре с «Газетой.ру» сенатор Игорь Мурог.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно все больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — рассказал Мурог.

При этом, по словам сенатора, если подобный законопроект когда-нибудь будет рассмотрен, то для пенсионеров сохранят особые условия труда в сферах с повышенной физической нагрузкой и социальной значимостью. Речь идет в первую очередь о медперсонале и педагогах.

Однако конкретные сроки назначения пенсии зависят не только от стажа, но и от общего пенсионного возраста и переходных норм, уточнил сенатор. Из-за этого досрочное назначение страховой пенсии по старости порой откладывается.

«Думаю, что в перспективе сама логика системы, вероятно, будет и дальше стимулировать более поздний выход на пенсию, сохраняя ежегодные перерасчеты и индексацию выплат. Это формирует новый подход: важно не просто достигать пенсионного возраста, а осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше», — заявил Мурог.

Ранее социологи рассказали, что зумеры придумали новый способ обеспечить себе старость. Новое поколение считает, что необходимость откладывать деньги на пенсию и отказывать себе в удовольствии большую часть жизни потеряла актуальность.