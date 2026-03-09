Ученый объяснил способность человека лучше дышать одной ноздрей

Ученый объяснил, почему человек не дышит одинаково обеими ноздрями. Обычно одна из них пропускает больше воздуха из-за естественного процесса, называемого носовым циклом. Об этом пишет CNN со ссылкой на материал специалиста в области респираторной медицины и клинической физиологии Райана Чин Хай Тана, опубликованный на платформе The Conversation.

Этот процесс происходит автоматически и обычно остается незаметным для человека. В течение дня организм несколько раз меняет «ведущую» ноздрю, примерно каждые два часа. Во время сна это происходит реже, поскольку дыхание становится медленнее и объем воздуха, проходящего через дыхательные пути, уменьшается.

Носовой цикл состоит из фазы заложенности и фазы разгрузки. В одной ноздре поток воздуха временно уменьшается, тогда как другая остается более открытой. Однако именно через открытую ноздрю воздух проходит активнее, из-за чего слизистая оболочка может пересыхать и чаще контактировать с бактериями и вирусами. Чтобы снизить риск повреждений и инфекций, ноздри периодически меняются ролями, пояснил эксперт.

Этот механизм регулируется гипоталамусом, именно эта часть мозга отвечает за многие автоматические функции организма. У некоторых людей носовой цикл может нарушаться, например, при заболеваниях гипоталамуса. При этом исследования показывают, что доминирующая ноздря может быть связана и с состоянием организма. Например, когда активнее работает правая ноздря, человек может находиться в более бодрствующем или напряженном состоянии, а когда ведущей становится левая — организм, как правило, более расслаблен.

Медики отмечают, что носовой цикл играет важную роль в защите дыхательных путей. Каждый день через нос проходит около 12 тысяч литров воздуха, поэтому слизистая оболочка постоянно контактирует с микробами и частицами из окружающей среды. Чередование ноздрей помогает тканям восстанавливаться и снижает риск повреждений.

Работу носового цикла могут нарушать простуда, грипп и другие респираторные инфекции, а также аллергия. Влиять на дыхание могут и анатомические особенности, такие как носовые полипы или искривление носовой перегородки.