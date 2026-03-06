EN
В Эстонии подсчитали количество оставшихся у Путина друзей

2 минуты чтения 11:50

Практически все друзья Владимира Путина за пределами России — либо мертвы, либо в тюрьме. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает телеканал ERR.

«Все друзья Путина либо уже в Царстве небесном, либо в аду — вероятно, в аду — либо сидят в тюрьме. Некоторые еще остались. Осталась Северная Корея, скажем, Китай, ну, еще кое-кто. Но в целом смысл этого разговора, без всяких шуток, в том, что авторитет Путина падает», — сказал Цахкна.

После того, как это заявление главы эстонского МИДа, распространилось в СМИ, он опубликовал пост в своем фейсбуке, пояснив, что его слова не были призывом к физическому устранению высшего руководства Китая. «У Эстонии с Китаем конструктивные и прагматичные отношения, что подтверждается также моим визитом в Китай в прошлом ноябре», – написал он.

3 января США провели военную операцию на территории одного из российских союзников — Венесуэлы. В течение нескольких часов американские военные нанесли удары по военным объектам страны, подавили ПВО, а затем высадились и захватили действующего президента страны Николаса Мадуро и его жену.

США захватили президента союзника России
США захватили президента союзника России
Его обвиняют в наркотерроризме и везут на суд в Нью-Йорк. Венесуэла оказалась на пороге политического кризиса
Мир6 минут чтения

Позже их доставили в следственный изолятор в Нью-Йорке и предъявили обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, а также незаконном обороте автоматического оружия и взрывных устройств. Сам Мадуро в ходе предварительного судебного заседания заявил о своей невиновности.

28 февраля ВВС США и Израиля нанесли серию массированных авиаударов по территории другого российского союзника — Ирана. В результате, как сообщалось, были убиты многие высокопоставленные иранские чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи.

«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
