Стоматолог предупредил о росте цен на лечение зубов в России

В России в 2026 году резко выросли цены на лечение зубов. По словам совладельца и главного врача «Клиники Доктора Омарова» Шамиля Омарова, стоматологические услуги, в среднем, подорожали на 15-30%. Об этом пишет «Газета.ру».

Омаров предупредил, что к концу года цены на некоторые процедуры в крупных городах и премиальных клиниках могут увеличиться до 50%.

«Основной причиной роста цен стало увеличение расходов клиник. В первую очередь речь идет о подорожании расходных материалов, значительная часть которых остается импортной. Кроме того, на стоимость услуг влияют рост логистических затрат, аренды помещений, налоговой нагрузки и заработных плат специалистов», — рассказал стоматолог.

По словам Омарова, несмотря на то что за последние два-три года клиники частично пересмотрели круг поставщиков, оптимизировали закупки и провели импортозамещение там, где это возможно, полностью отказаться от качественных иностранных материалов без риска для качества лечения невозможно. При этом он утверждает, что потенциал роста цен еще не исчерпан. Себестоимость материалов и операционные расходы клиник продолжают увеличиваться, поэтому новое повышение стоимости стоматологических услуг в ближайшие один-два года нельзя исключать, сообщил стоматолог.

Однако, по его словам, пациенты при желании все же могут сократить будущие крупные расходы на лечение зубов. «Регулярные профилактические осмотры и своевременное лечение кариеса обходятся в два-три раза дешевле экстренных вмешательств», — отметил Омаров.

Стоматолог порекомендовал взрослым проходить профессиональную гигиену полости рта каждые шесть месяцев, а детям — не реже одного раза в три-четыре месяца. Также, по его словам, важно заранее обсуждать с лечащим врачом долгосрочную стратегию лечения, поскольку грамотный выбор специалиста и плана терапии помогает снизить риск осложнений и дополнительных расходов.

О росте цен на лечение зубов в России в конце 2025 года предупреждала врач-стоматолог Мария Балакирева. По ее словам, с 2026 года цены на большинство услуг вырастут на 20–50%, а отдельные виды лечения могут подорожать вдвое.