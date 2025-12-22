Стоматолог предупредила о резком росте цен на лечение зубов в России

Стоимость лечения зубов в России в 2026 году может вырасти на 50-100%. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

По ее словам, причина заключается, в том числе, в изменениях в Налоговом кодексе. «Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Все взаимосвязано. Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось», — сказала Балакирева.

Согласно прогнозам стоматолога, уже со следующего года цены на большинство услуг вырастут на 20–50%, а отдельные виды лечения могут подорожать вдвое. При этом заработные платы стоматологов, по ее словам, вряд ли увеличатся в том же соотношении.

«Будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — утверждает Балакирева.

Ранее рост цен на лечение зубов прогнозировали и в статье, опубликованной стоматологами на портале-партнере Стоматологической ассоциации России. Челюстно-лицевой хирург Кирилл Каменских предупреждал, что с января 2026 года цены на большинство услуг вырастут сразу на 20-30%, а на некоторые — до 44%.

«Причина – в изменениях в Налоговом кодексе России, которые вынуждают значительную часть компаний отказаться от упрощенной системы налогообложения (УСН) и перейти на общую систему, которая предполагает уплату еще одного налога – НДС 22%. Если раньше небольшие клиники вообще были освобождены от НДС – сейчас они будут платить его в полном объеме», — объяснил он.

По его словам, цены на услуги зависят от длинной цепочки поставок, в которую входят производители материалов, поставщики, лаборатории и сами клиники. Теперь, как утверждает Каменских, из-за НДС и логистики цены будут расти на каждом этапе. Таким образом, все дополнительные затраты будут заложены в итоговую цену лечения, которую заплатит пациент.

«Хирургическая установка одного импланта, которая стоила 80 тысяч рублей теперь вырастает до 110 тысяч – 115 тысяч рублей», — сообщил стоматолог.

В июне 2025 года «Известия» писали, что среди россиян стал набирать популярность так называемый стоматологический туризм. По данным издания, жители России все чаще выезжают за границу для лечения зубов, а самыми востребованными направлениями стали Турция, Вьетнам и Китай.

Сообщалось, что стоимость пятидневного «зубного» тура с установкой 24 циркониевых коронок и полным комплексом услуг, включая перелет, страховку и проживание в отеле с питанием, в среднем составит около 450 тысяч рублей.