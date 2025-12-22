EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стоматолог предупредила о резком росте цен на лечение зубов в России

2 минуты чтения 17:02

Стоимость лечения зубов в России в 2026 году может вырасти на 50-100%. Об этом в разговоре с Life.ru рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

По ее словам, причина заключается, в том числе, в изменениях в Налоговом кодексе. «Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Все взаимосвязано. Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось», — сказала Балакирева.

Согласно прогнозам стоматолога, уже со следующего года цены на большинство услуг вырастут на 20–50%, а отдельные виды лечения могут подорожать вдвое. При этом заработные платы стоматологов, по ее словам, вряд ли увеличатся в том же соотношении.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

«Будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — утверждает Балакирева.

Ранее рост цен на лечение зубов прогнозировали и в статье, опубликованной стоматологами на портале-партнере Стоматологической ассоциации России. Челюстно-лицевой хирург Кирилл Каменских предупреждал, что с января 2026 года цены на большинство услуг вырастут сразу на 20-30%, а на некоторые — до 44%.

«Причина – в изменениях в Налоговом кодексе России, которые вынуждают значительную часть компаний отказаться от упрощенной системы налогообложения (УСН) и перейти на общую систему, которая предполагает уплату еще одного налога – НДС 22%. Если раньше небольшие клиники вообще были освобождены от НДС – сейчас они будут платить его в полном объеме», — объяснил он.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

По его словам, цены на услуги зависят от длинной цепочки поставок, в которую входят производители материалов, поставщики, лаборатории и сами клиники. Теперь, как утверждает Каменских, из-за НДС и логистики цены будут расти на каждом этапе. Таким образом, все дополнительные затраты будут заложены в итоговую цену лечения, которую заплатит пациент. 

«Хирургическая установка одного импланта, которая стоила 80 тысяч рублей теперь вырастает до 110 тысяч – 115 тысяч рублей», — сообщил стоматолог. 

В июне 2025 года «Известия» писали, что среди россиян стал набирать популярность так называемый стоматологический туризм. По данным издания, жители России все чаще выезжают за границу для лечения зубов, а самыми востребованными направлениями стали Турция, Вьетнам и Китай. 

Сообщалось, что стоимость пятидневного «зубного» тура с установкой 24 циркониевых коронок и полным комплексом услуг, включая перелет, страховку и проживание в отеле с питанием, в среднем составит около 450 тысяч рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян