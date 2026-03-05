EN
Экономика

СМИ сообщили о возобновлении поставок российской нефти в Индию

2 минуты чтения 08:34

Индия возобновила закупки российской нефти после начала атаки США и Израиля на Иран, два танкера с ней разгрузятся в индийских портах уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные компаний Kpler и Vortexa.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

Изначально танкеры «Одуне» и «Матари» направлялись в страны Восточной Азии, но изменили свой курс. Суммарно на них находятся около 1,4 миллиона баррелей нефти марки Urals, отмечает агентство.

Танкер  «Одуне» уже прибыл в порт Парадип 4 марта, но на данный момент неизвестно, проводилась ли его разгрузка. Прибытие «Матари» в порт Вадинар ожидается 5 марта. Вероятно, что скоро в Индию придет и третье судно с российской нефтью — «Индри». Ранее оно направлялось в Сингапур, но несколько дней назад резко изменило свой курс в сторону Индии. Все три танкера находятся в санкционных списках ЕС и Великобритании, сообщает Bloomberg.

Автор материала отмечает, что изменение курсов уже находящихся в море танкеров с российской нефтью может свидетельствовать о том, что покупатели в Индии склоняются к тому, чтобы возобновить поставки этого энергоносителя из России.

Ранее нефть марки Urals пользовалась большим спросом у покупателей в Индии, эта страна стала крупнейшим покупателем российской нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину. Нью-Дели резко ограничил сотрудничество в этой сфере после давления со стороны США, но конфликт в Иране и фактическое закрытие Ормузского пролива, которые создают риск возникновения дефицита сырой нефти, могут повлиять на позицию властей страны.

Ранее агентство Reuters сообщало о готовности России воспользоваться конфликтом в Иране, чтобы вернуть себе индийский рынок. Источники сообщали, что Москва готова оперативно перенаправить в эту страну уже находящиеся в море корабли, чтобы компенсировать возникший из-за перебоев с поставками дефицит.

