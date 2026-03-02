EN
Экономика

СМИ назвали войну в Иране «хорошей новостью» для Путина

2 минуты чтения 10:22

Новые авиаудары США и Израиля по Ирану могут стать «хорошей новостью» для Владимира Путина, несмотря на гибель иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет американское издание Politico, поясняя, что новый виток эскалации на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть.

Накануне агентство Reuters сообщало, что только за 1 марта цена барреля нефти марки Brent на внебиржевых торгах выросла на 10% и достигла 80 долларов. Как пояснило агентство, рост нефтяных цен в первую очередь связан с закрытием Ормузского пролива, обеспечивающего доступ в Персидский залив и являющегося одним из ключевых путей для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ.

В Кремле уже «злорадствуют» по поводу повышения цен, пишет Politico. «Скоро цена на нефть превысит 100 долларов за баррель», — цитирует издание пост спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в соцсетях.

При этом Politico отмечает, что после захвата контроля над венесуэльской нефтью США таким крупнейшим мировым импортерам нефти, как Китай и Индия, вероятно, придется вновь прибегнуть к увеличению закупок российской нефти.

Я переехала в Черногорию и очень довольна
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
Общество7 минут чтения

В свою очередь, агентство Bloomberg пишет, что представители индийских нефтеперерабатывающих компаний и правительства провели встречу, на которой обсуждали план выхода из кризиса, вызванного закрытием Ормузского пролива. 

При этом издание напоминает, что бывшая ранее одним из крупнейших покупателей российской нефти Индия сократила ее закупки до минимума под давлением США. Так в феврале объем поставок составил всего один миллион баррелей в день, что стало самым низким показателем с сентября 2022 года.

