Экономика

СМИ сообщили о риске «обрушения экономик всего мира»

15:33

Продолжение конфликта между США, Израилем и Ираном способно «обрушить» экономики стран по всему миру. Об этом со ссылкой на министра энергетики Катара Саада аль-Кааби пишет Financial Times (FT).

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал

В разговоре с изданием чиновник отметил, что после удара иранского дрона по катарскому заводу по производству СПГ Ras Laffan его стране потребуются недели или месяцы, чтобы восстановить работу предприятия. Если конфликт продолжится, срок может оказаться еще больше.

Он также считает, что с каждым днем продолжения конфликта вероятность того, что другие страны региона начнут объявлять о форс-мажоре на своих объектах, только возрастает. Катарская Qatar Energy уже сделала это, поскольку не может выполнять взятые на себя экспортные обязательства в полном объеме.

«Это обрушит экономики мира. Если эта война будет продолжаться несколько недель, рост ВВП по всему миру будет затронут», — считает аль-Кааби. Он отметил, что кризис будет заметным и за пределами энергетических рынков. 

FT пишет, что доля Катара в поставках в Европу невелика, однако из-за нехватки энергоносителей из-за остановившегося сообщения через Ормузский пролив в конкуренцию с европейскими покупателями вступили представители азиатского рынка.

Стоимость нефти марки Brent уже выросла до 87,6 доллара за баррель. Неделю назад, 27 февраля, один баррель стоил 73 доллара — конфликт начался уже на следующий день. Аль-Кааби ожидает также резкого роста цен на газ — по его мнению, стоимость одной британской тепловой единицы может вырасти в четыре раза по сравнению с ценой до начала конфликта.

Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
