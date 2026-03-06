Рейтинг Путина упал до минимального значения с начала войны

ВЦИОМ провел открытый опрос среди россиян. Из опубликованных результатов следует, что в конце февраля 2026 года меньше трети россиян назвали Владимира Путина в числе политиков, которым доверяют, свидетельствуют данные исследовательской организации.

Также антирекорд по уровню общественной поддержки продемонстрировала «Единая Россия». За полгода до проведения выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, партию готовы поддержать только 31,8% россиян. При этом другие партии пользуются еще меньшей популярностью. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» набрали каждая примерно по 10% рейтинга.

В свою очередь, рейтинг Путина опустился до 32,1%. Это минимальный результат за все время войны с Украиной. Например, 31 января 2022 года главе Кремля доверяли только 28,7% респондентов. Тогда как пик доверия Путину был зафиксирован в марте 2024 года — 48,8%.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек Криминал 12 минут чтения

Список политиков, которым больше всего доверяют россияне, не меняется на протяжении последних лет. За Путиным стабильно следуют министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. В феврале 2026 года 16,1% опрошенных сказали, что доверяют Лаврову, а 12,1% — Мишустину.

Вместе с этим рекордно выросло число россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной. По данным «Левада-центра», за последний месяц этот показатель вырос на шесть процентных пунктов и обновил свое максимальное значение — 67% опрошенных выступили за начало мирных переговоров.

Одновременно сократилась и доля сторонников продолжения военных действий. Она опустилась до минимума за все время ведения наблюдений и составила 24%.