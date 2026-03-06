EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Рейтинг Путина упал до минимального значения с начала войны

2 минуты чтения 21:49 | Обновлено: 21:51

ВЦИОМ провел открытый опрос среди россиян. Из опубликованных результатов следует, что в конце февраля 2026 года меньше трети россиян назвали Владимира Путина в числе политиков, которым доверяют, свидетельствуют данные исследовательской организации.

Также антирекорд по уровню общественной поддержки продемонстрировала «Единая Россия». За полгода до проведения выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, партию готовы поддержать только 31,8% россиян. При этом другие партии пользуются еще меньшей популярностью. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» набрали каждая примерно по 10% рейтинга.

В свою очередь, рейтинг Путина опустился до 32,1%. Это минимальный результат за все время войны с Украиной. Например, 31 января 2022 года главе Кремля доверяли только 28,7% респондентов. Тогда как пик доверия Путину был зафиксирован в марте 2024 года — 48,8%.

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
Криминал12 минут чтения

Список политиков, которым больше всего доверяют россияне, не меняется на протяжении последних лет. За Путиным стабильно следуют министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. В феврале 2026 года 16,1% опрошенных сказали, что доверяют Лаврову, а 12,1% — Мишустину.

Вместе с этим рекордно выросло число россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной. По данным «Левада-центра», за последний месяц этот показатель вырос на шесть процентных пунктов и обновил свое максимальное значение — 67% опрошенных выступили за начало мирных переговоров.

Одновременно сократилась и доля сторонников продолжения военных действий. Она опустилась до минимума за все время ведения наблюдений и составила 24%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам