Рейтинг Путина упал до минимального значения с начала войны

ВЦИОМ провел открытый опрос среди россиян. Из опубликованных результатов следует, что в конце февраля 2026 года меньше трети россиян назвали Владимира Путина в числе политиков, которым доверяют, свидетельствуют данные исследовательской организации.
Также антирекорд по уровню общественной поддержки продемонстрировала «Единая Россия». За полгода до проведения выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, партию готовы поддержать только 31,8% россиян. При этом другие партии пользуются еще меньшей популярностью. КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» набрали каждая примерно по 10% рейтинга.
В свою очередь, рейтинг Путина опустился до 32,1%. Это минимальный результат за все время войны с Украиной. Например, 31 января 2022 года главе Кремля доверяли только 28,7% респондентов. Тогда как пик доверия Путину был зафиксирован в марте 2024 года — 48,8%.
Список политиков, которым больше всего доверяют россияне, не меняется на протяжении последних лет. За Путиным стабильно следуют министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. В феврале 2026 года 16,1% опрошенных сказали, что доверяют Лаврову, а 12,1% — Мишустину.
Вместе с этим рекордно выросло число россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной. По данным «Левада-центра», за последний месяц этот показатель вырос на шесть процентных пунктов и обновил свое максимальное значение — 67% опрошенных выступили за начало мирных переговоров.
Одновременно сократилась и доля сторонников продолжения военных действий. Она опустилась до минимума за все время ведения наблюдений и составила 24%.